Uomini e Donne 2024 puntata di oggi, Armando Incarnato contro Mario Cusitore: “Hai preso in giro Ida Platano”

La nuova edizione di Uomini e Donne 2024 è pronta a tornare in onda oggi, lunedì 23 settembre 2024, le registrazioni si sono svolte lo scorso 28 agosto ed in puntata verrà trasmessa la prima parte. Si inizierà con il Trono Over e con il ritorno nel parterre di due storici cavaliere Armando Incarnato e Mario Cusitore che saranno protagonisti di uno scontro molto duro. Che non scorre buon sangue tra i due è cosa nota ma al rientro in studio Incarnato attaccherà il rivale per il modo in cui ha trattato Ida Platano.

A fornire delle anticipazioni sulla puntata di oggi, 23 settembre, di Uomini e Donne 2024 è l’esperto Lorenzo Pugnaloni, nel dettaglio c’è stato un confronto tra Cristina e Mario a cui non prenderà parte Ida Platano. Quest’ultima, infatti, ha saltato la prima registrazione di stagione del dating show di Maria De Filippi per motivi di salute. Durante la discussione, però, Armando si è inserito a gamba tesa ed ha attaccato Mario sostenendo che l’anno scorso ha preso in giro Ida Platano e di averla ingannata comportandosi in maniera falsa con lei. Armando Incarnato e Mario Cusitore hanno litigato animatamente.

Lite Armando Incarnato e Mario Cusitore a Uomini e Donne nella puntata di oggi 23 settembre 2024

Oltre alla lite tra Armando Incarnato e Mario Cusitore, Lorenzo Pugnaloni riporta anche che entrambi gli ex cavalieri sono ritornati nel parterre del Trono Over e vi anticipiamo che anche nelle successive registrazioni non sono mancati screzi e scintille tra i due fino a costringere Maria De Filippi ad intervenire per placare gli animi. Il motivo è sempre lo stesso Armando Incarnato accusa Mario Cusitore di aver ingannato l’ex tronista. Spazio avrà nella puntata di oggi di Uomini e Donne 2024, anche il Trono Classico con la presentazione del nuovo tronista Michele Longobardi. L’appuntamento della puntata di oggi 23 settembre 2024 è per le 14.45 circa su Canale5.