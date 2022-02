Lite Irama Grignani? Cos’è successo a Sanremo 2022/ Com’è finita alle prove Cover…

COVER SANREMO 2022, COME SONO ANDATE LE PROVE

Manca poco all’inizio di una delle serate più attese del Festival di Sanremo, quella dedicata alle cover. Da Britney Spears a Lucio Battisti-Mogol, passando per Frank Sinatra e Fabrizio De Andrè. Nelle ultime ore si sono rincorsi rumors sulla presunta lite tra Gianluca Grignani-Irama in merito alla scelta della canzone da proporre questa sera. Irama infatti avrebbe voluto Destinazione paradiso, Grignani avrebbe invece imposto La mia storia tra le dita. Come è finita? Lo abbiamo scoperto durante le prove, con un paio di esibizioni sul pezzo La mia storia tra le dita. Nubi spazzate via, dunque, con il duo che ora pare avere le idee chiare, nonostante qualche imprecisione di troppo nel riscaldamento.

Nelle esercitazioni di rito, la coppia Emma Marrone-Francesca Michielin promette di sorprendere con la cover di Baby One More Time della star americana Brtiney Spears. Le cover confermano le sensazioni della vigilia: questa è un’interessante accoppiata. Giusy Ferreri, invece, si infastidisce a causa di alcuni problemi audio e ripete, giustamente, le prove di Vivrò senza Te di Lucio Battisti-Mogol per ottenere il massimo.

COM’È FINITA TRA IRAMA E GRIGNANI…

Accoglienza fredda in sala stampa, ma vedremo se stasera la Ferreri riuscirà a correggere il tiro rispetto alle prove di oggi. Nek e Ranieri omaggiano Pino Daniele con Anna verrà. Sangiovanni, invece, prima di provare con Fiorella Mannoia il pezzo di Bertoli A Muso Duro, rivela di aver avuto alcuni problemi col microfono nella terza serata. La sala stampa si spacca sul ritornello di Sei Bellissima, del duo Berté-Lauro. Applausi e delusione tra i giornalisti, completamente divisi su una versione rivisitata che, siamo sicuri, farà discutere. “Perché le coriste non entrano nel ritornello?”, sembra suggerire la Bertè nelle prove con Achille Lauro. In grandissimo spolvero La Rappresentante di Lista, che ha scelto Be My Baby delle Ronettes. Sembra proiettata con grande convinzione alla serata.

Elisa, invece, promette davvero bene nella serata delle cover di Sanremo 2022 con una versione raffinata di What a feeling. Mahmood & Blanco offriranno una versione contemporanea de Il cielo in una stanza di Gino Paoli, senza però stravolgerne l’essenza. Da tenere d’occhio in vista della serata l’accoppiata Matteo Romano-Malika Ayane sulle note Your Song, di Elton John, che è piaciuto molto in sala stampa e ai pochi intimi all’Ariston. Yuman più no che sì nelle prove di My Way di Frank Sinatra, ma siamo pronti a ricrederci. Scoppiettante, invece, Tananai con la cover di Raffaella Carrà con A far l’amore comincia tu. Una cosa è certa: questa sera non ci annoieremo…



