Beatrice Luzzi demolisce Rosy Chin al Grande Fratello: “Forzata e teatrale”/ “La soffro, mi stanca!”

Beatrice Luzzi contro Rosy Chin al Grande Fratello: scontro in diretta!

Confronto di fuoco al Grande Fratello tra Rosy Chin e Beatrice Luzzi. Tra le donne continuano ad esserci dissapori, soprattutto a causa della posizione di comando assoluto assunta da Rosy in cucina. “Io penso che lei sia un po’ forzata. Io non voglio essere la sua confidente perché mi stanca!” è l’opinione di Beatrice su Rosy.

“Io ho subito trovato confidenza con lei, ma ci sono stati alcuni dissapori e ovviamente si commenta. Ogni volta che cercavo di confrontarmi con lei trovavo un muro.” è la risposta della chef. Beatrice però incalza e spiega i motivi di questa poca simpatia: “Io le ho lasciato carta bianca su tutti i fronti. Una sera mi sono permessa di prendere in mano la situazione in cucina e lei lì ha sofferto molto, e da lì si è molto incupita. Credevo le sarebbe passato… Tra noi non è vero che non corre buon sangue, però per me a volte è un po’ forzata, teatrale, e questo un po’ lo soffro.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Grande Fratello 2023: Rosy Chin si sfoga sul rapporto con Beatrice Luzzi

Ritrovarsi tutti sotto lo stesso tetto, senza conoscersi e con abitudini diverse, non può che generare difficoltà dal punto di vista della convivenza. Il Grande Fratello mette in evidenza proprio tale circostanza; alcuni concorrenti della nuova edizione iniziano infatti a mettere in evidenza alcune incongruenze caratteriali. Al centro dell’attenzione sembra essere finito il rapporto tra Rosy Chin e Beatrice Luzzi; tutto sarebbe nato da alcuni screzi riguardanti le abitudini culinarie, per poi sfociare in una quasi mancanza di dialogo.

Proprio Rosy Chin, in stanza con Pietro e Letizia, si è sfogata sulla questione raccontando ai coinquilini la sua versione dei fatti rispetto agli screzi con Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023. Il tutto è stato catturato da una clip pubblicata sul sito ufficiale del reality sul sito Mediaset. “Per natura io diffido dalle persone; se vedo che l’amore è reciproco io mi concedo…”. Inizia così il discorso della chef, limitandosi ad un giudizio generale sul rapporto con le persone. Incalzata da Pietro, entra poi nel merito dei dissidi.

Grande Fratello 2023: la versione di Letizia sulle avversità tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin

“Io ho sbagliato, ogni mattina andavo li a chiedere di parlare e lei mi metteva un muro. Quindi io adesso cerco di conoscerla con calma…”. Continua così il discorso di Rosy Chin che afferma di aver trovato poca disponibilità da parte di Beatrice Luzzi rispetto alla possibilità di un confronto. Dal canto suo, Pietro la incita a non lasciarsi frenare dai dissapori, spingendola dunque ad andare oltre. A quel punto, prende la parola Letizia che afferma: “Io comunque so perchè ti ha detto di no…”.

“Mi ha detto di no perchè pensava che io creassi dinamiche…”, prosegue Rosy Chin nella clip pubblicata dal Grande Fratello 2023, ma secondo Letizia non sarebbe questa la ragione del muro alzato da Beatrice Luzzi nei suoi confronti. “Me l’ha detto ieri sera, che finalmente entra una persona che crea semplicità e tranquillità… Ha detto che non ha voglia di litigare e discutere”. Alle parole della coinquilina, Rosy Chin risponde di essere certa di non aver creato lei questa situazione; dunque, è lecito credere che il rapporto tra le due possa evolversi in un senso o nell’altro nel corso delle prossime settimane.

