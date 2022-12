Liverpool, 3 punti con doppio autogol Faes/ Video, il centrale Leicester è choc

Clamoroso a Liverpool: la banda di Jurgen Klopp ha battuto il Leicester durante la sfida di ieri sera, grazie a due autoreti di Faes. Alla fine è risultato il difensore belga 24enne delle Foxes è risultato essere il migliore in campo… per i Reds, e ovviamente il peggiore per i suoi. Faes, come sottolineato anche da Sportmediaset, ha sbagliato la porta per ben due volte e il tutto nel giro di 7 minuti circa. Il primo autorete è infatti giunto al 38esimo minuto, quindi il secondo al 45esimo, per un finale di primo tempo davvero da incubo.

Risultati Premier League e classifica/ Le partite della diciottesima giornata

Alla fine il Liverpool ha battuto il Leicester ad Anfield Road con il risultato di due a uno, collezionando così la quarta vittoria di fila che gli ha permesso di portarsi ad un solo punto di distanza in classifica dalla zona Europa. E pensare che la squadra di Brendan Rodgers si era addirittura portata in vantaggio con Dewsbury-Hall al quarto minuto di gioco, ma sul finale della prima frazione il pover Faes ha dato vita ad un clamoroso doppio pasticcio che ha ribaltato il match. Il Liverpool ovviamente ha ringraziato e per tutto il secondo tempo è stato bravo ad amministrare il risicato vantaggio, portando il 2 a 1 fino al triplice fischio finale e intascando tre punti preziosi in ottica graduatoria.

Erling Haaland da record: 20 gol in Premier il 14 gare/ Ha segnato più del Chelsea

LIVERPOOL-LEICESTER 2-1, DOPPIO AUTOGOL DI FAES: IL COMMENTO DI RODGERS

La compagine di Klopp dopo il successo di ieri sera, si è così portata a quota 28 punti in sedici partite giocate, ad una lunghezza di distanza dal Manchester United, quinto e a quota 29 (ma con una partita in meno).

“Nel 2022 abbiamo raggiunto un traguardo straordinario come la semifinale in Conference League – ha commentato il tecnico del Leicester alla BBC al termine della gara – ma questo inizio di stagione è stato pessimo, anche se i giocatori hanno mostrato grande resilienza. Ai miei ragazzi ho chiesto la massima concentrazione fin dall’inizio della partita, la prestazione odierna è stata decisamente migliore di quella contro il Newcastle. Faes? Gli ho detto di guardare avanti, di pensare al futuro E’ stato un acquisto eccezionale per la nostra squadra, ha fatto bene fin dal momento del suo arrivo”.

Risultati Premier League e classifica/ Le partite della 17^ giornata (26 dicembre)













© RIPRODUZIONE RISERVATA