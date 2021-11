Livia e Giacomo, moglie e figlio James Casella/ Dall’amore per la medicina all’altare

James Casella, il figlio di Giucas Casella, nel corso della 19esima puntata del Grande Fratello Vip 2021, entrerà nella casa per fare una splendida sorpresa al padre Giucas nel giorno del suo compleanno. James, classe 1987, è figlio di James Casella e di Carol Alt, Inizialmente, Giucas Casella non voleva figli come ha confessato lo stesso Giucas. “Non ho amato Carol e non volevo un figlio da lei. Quando mi ha comunicato di essere incinta non mi sono più fatto vivo. A un mese dal parto, però, mi ha nuovamente contattato dicendomi che non poteva più mantenerlo”.

Giucas Casella/ Asciuga le lacrime di Francesca: "Ti voglio tanto bene"

James è così cresciuto con papà Giucas che gli ha dato tutto ciò di cui aveva bisogno assecondando i suoi talenti. Contrariamente al padre, James Casella ha scelto una strada completamente diversa. James, infatti, si è laureato in medicina ed è un chirurgo. La medicina gli ha permesso d’incontrare anche il grande amore della sua vita, la moglie Livia, anche lei medico chirurgo. Della nuora di Giucas Casella non si hanno informazioni. Tuttavia, la coppia ha coronato il proprio amore non solo con le nozze, ma soprattutto con la nascita del piccolo Giacomo.

Valeria Perilli, moglie Giucas Casella/ "Non ho mai parlato di lei perchè..."

Livia e Giacomo, moglie e figlio James Casella: il rapporto con Giucas Casella

Tra Giucas e James Casella c’è un rapporto davvero speciale. Nonno Giucas sta instaurando lo stesso tipo di rapporto con il nipotino Giacomo di cui vorrebbe avere una foto nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Giucas è follemente innamorato del figlio James a cui è estremamente grato per avergli regalato la gioia di diventare nonno.

“È un nonno fantastico, non mi ha mai viziato come fa ora con mio figlio, sono un po’ geloso”, ha dichiarato James in un videomessaggio inviato al Grande Fratello Vip 2021. Felice di far parte del cast del Grande Fratello Vip 2021, Giucas sente la mancanza dei suoi affetti: questa sera, però, James gli farà una sorpresa e potrebbe portargli la foto di Giacomo che desidera tanto.

James Casella figlio di Giucas Casella/ La richiesta del padre "Una foto di Giacomo!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA