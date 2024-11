Lo sperone insanguinato, diretto da Robert Parrish

Giovedì 21 novembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17:00, il film western del 1958 dal titolo Lo sperone insanguinato. Il lungometraggio è diretto dal regista Robert Parrish, che aveva esordito come film maker nel 1951 con Nei bassifondi di Los Angeles. Le musiche hanno invece la firma del compositore statunitense Elmer Bernstein, nominato per ben 14 volte agli Oscar nel corso della sua brillante carriera. Il protagonista è interpretato dall’attore statunitense Robert Taylor, diventato famoso a livello internazionale nel 1935 grazie alla partecipazione nella pellicola Margherita Gauthier, come partner della grande diva Greta Garbo.

Helena Prester e Javier Martinez travolti dalla passione al Grande Fratello/ Sospiri e baci nella notte

Al suo fianco la splendida cantante e attrice Julie London, conosciuta dal pubblico per il personaggio dell’infermiera Dixie McCall nella serie tv Emergency!. Nel cast del film Lo sperone insanguinato anche l’attore e regista statunitense John Cassavetes, volto di numerose serie tv di successo, tra cui Alfred Hitchcock presenta.

Anticipazioni Segreti di famiglia, 22 novembre 2024/ Engin viene trovato privo di sensi in carcere

La trama del film Lo sperone insanguinato: il rapporto tormentato tra due fratelli molto diversi

Lo sperone insanguinato esplora il complesso rapporto tra due fratelli che hanno due caratteri completamente diversi: da un lato vi è Steve Sinclair (Robert Taylor), un ex pistolero che ha deciso di lasciarsi alle spalle la sua vita precedente, estremamente violenta, per iniziare una nuova pagina come allevatore, godendosi la tranquillità e la pace del selvaggio West; dall’altro vi è suo fratello minore, Tony Sinclair (John Cassavetes), un ragazzo particolarmente irruento e impulsivo, attratto dalle armi e dalla violenza in generale.

Geppi Cucciari, il rimpianto per la maternità mancata e la mancanza della madre/ "Mi spiace davvero"

Un giorno il giovane giunge presso la proprietà di suo fratello maggiore con la sua promessa sposa, Joan Blake (Julie London), ma il suo modo irrequieto di porsi e la sua passione per le armi iniziano a creare malumori e forti tensioni tra i suoi cari. Tony inizia anche a discutere con gli altri membri della comunità, infatti il ragazzo si rivela particolarmente psicopatico, rendendo la vita di Steve sempre più difficile.

La situazione raggiunge un punto di rottura quando il giovane, in un impeto violento, compie un terribile crimine.

Il protagonista si trova così diviso tra l’amore che lo lega al fratello e il dovere di proteggere gli altri cittadini, arrivando ad un confronto finale drammatico.