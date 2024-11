Il vendicatore del Texas, diretto da Tay Garnett

Giovedì 14 novembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:55, il film western del 1963 dal titolo Il vendicatore del Texas.

La pellicola è diretta dal regista statunitense Tay Garnett, noto per aver curato le riprese del lungometraggio di successo Il postino suona sempre due volte con Lana Turner, di cui è stato fatto un famoso remake con Jack Nicholson e Jessica Lange. Le musiche hanno invece la firma del compositore polacco Paul Sawtell, autore delle colonne sonore di numerosi film d’avventura, tra cui Tarzan e le amazzoni (1945), Lo scorpione nero (1957) e Viaggio in fondo al mare (1961).

Il protagonista del film.Il vendicatore del Texas è interpretato dall’attore statunitense Robert Taylor, noto per la sua partecipazione a grandi kolossal, come Quo vadis (1951), e pellicole medievali, come Ivanhoe (1952) e I cavalieri della Tavola Rotonda (1953). Al suo fianco l’attore di origini italiane Robert Loggia, volto di numerose serie televisive di successo, tra cui Colombo, Charlie’s Angels e Magnum P.I., e l’attrice statunitense Joan Caulfield, protagonista di Monsieur Beaucaire (1946) e Cieli azzurri (1946).

La trama del film Il vendicatore del Texas: l’eterna lotta contro l’avidità dei latifondisti

Il vendicatore del Texas è ambientato nel profondo West, dove l’allevatore di bestiame Sam Brassfield (Robert Taylor) si trova a dover lottare per frenare le mire di potere dell’avido uomo d’affari Johnny Quarto (Robert Loggia), desideroso di mettere le mani su tutte le proprietà della zona.

L’uomo cerca di convincere i rancheri del posto promettendo loro che costruirà una via per rendere più facile il trasporto del bestiame, portando di conseguenza immensi benefici.

Sam, però, si rende subito conto che si tratta solo di un inganno e cerca in ogni modo di fare aprire gli occhi agli altri proprietari terrieri.

Di fronte alla resistenza dell’uomo, Quarto decide di passare alle maniere forti e invia i suoi scagnozzi affinché seminino il panico tra i cittadini.

La situazione diventa sempre più difficile, fino a quando gli uomini di Quarto arrivano ad uccidere la promessa sposa di Sam.

Il protagonista, accecato dalla sete di vendetta, decide di ricambiare con la stessa moneta e di ristabilire l’ordine in città, provocando la fuga di Quarto e dei suoi uomini.