Loana, sorella di Perla Vatiero: confronto con Alessio Falsone al Grande Fratello/ “Definito pagliaccio per…”

Grande Fratello 2024, Alessio Falsone faccia a faccia con Loana: sorella di Perla Vatiero

Come spesso accaduto nel corso di questa stagione, anche la 44a puntata del Grande Fratello 2024 è stata terreno fertile per confronti per nulla banali. Dopo un dibattito chiarificatore tra Alessio Falsone e Perla Vatiero, il concorrente ha avuto modo di dibattere anche con la sorella della concorrente, Loana. Quest’ultima in settimana lo aveva definito pagliaccio per il gesto del piede sbattuto a terra; faccia a faccia hanno dunque avuto modo di confrontarsi sul tema.

A prendere la parola è stata proprio Loana, sorella di Perla Vatiero. “Io ho fatto un intervista dove ti ho dato del pagliaccio, ma non come persona, parlavo del personaggio. Qui ognuno di voi assume un ruolo, almeno penso perchè non la vivo la casa”. Immediata la replica di Alessio Falsone: “Io sono così anche fuori, quindi sono anche lì un pagliaccio…”.

Loana Vatiero punge Alessio Falsone: “Secondo me è una presa in giro…”

Loana, sorella di Perla Vatiero, è poi partita con un lungo discorso per spiegare il suo punto di vista ad Alessio Falsone. “Dalle clip che ho visto, io ho capito che tu volevi provarci con Greta; poi sbatti i piedi e a Perla e sei a letto con Anita. A quel punto ho pensato ci fosse qualcosa che non va. Se tu decanti questa grande amicizia con mia sorella e hai sclerato per mancanza di fiducia, allora perchè hai creato quel teatrino con Sergio”. La sorella della concorrente ha dunque aggiunto: “Quindi ti chiedo, è un fraintendimento o una presa in giro? A me sembra più la seconda, nei confronti di una persona che ti vuole bene e me ne rendo conto anche dalle risposte che ti da per non alterare ulteriormente il tuo carattere”.

Appurate le posizione di Loana – sorella di Perla Vatiero – Alessio Falsone ha dato la sua versione dei fatti sulla vicenda. “Ho chiesto scusa ed è stata una ingenuità, ma quel gesto non era per Perla ma per il triangolo che si era creato. Sono consapevole che il mio atteggiamento può essere frainteso, perché è così da quando sono nato. Io a Perla voglio bene sinceramente ma se lo spiego e le cose non cambiano…”. Il concorrente ha poi concluso: “Ho avuto delle esperienze nella mia vita che mi hanno fatto soffrire a causa dei social, se non avessi fatto terapia e avessi le mie certezze potevo starci davvero male”.











