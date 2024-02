Loana Vatiero, chi è la sorella di Perla del Grande Fratello 2024?/ “Siamo l’opposto”

Perla Vatiero, chi è la sorella Loana pronta a farle una sorpresa al Grande Fratello 2024?

Una nuova puntata del Grande Fratello 2024 andrà in onda questa sera, lunedì 12 febbraio 2024 su Canale5, si scoprirà chi sarà eliminato, ci saranno confronti e scontri e soprattutto non mancheranno le soprese. Infatti Perla potrà abbracciare la sorella dopo l’ultimo incontro con Mirko Brunetti che non è andato come sperato ma chi è Loana Vatiero, sorella di Perla? Su di lei si hanno poche informazioni, solo che lavora ed è molto attenta a seguirla l’ex volto di Temptation Island nel suo percorso nella Casa più spiata d’Italia.

Qualche informazione in più su Loana Vatiero, sorella di Perla, l’ha rivelata la diretta interessata in una recente intervista concessa a Libero: “Io sono l’opposto di mia sorella, sono una persona molto riservata. Sono intervenuta nelle situazioni di Perla quando lei non poteva rispondere, ovviamente in sua difesa.” Ha aggiunto di aver iniziato ad usare i social solo di recente e perché invogliata dalla sorella. Di lei si sa anche che è più piccola della sorella.

Loana Vatiero difende a spada tratta la sorella Perla e attacca Beatrice Luzzi

Nell’intervista in questione Loana Vatiero, sorella di Perla ha detto la sua sulla rivalità tra la sorella e Beatrice Luzzi attaccando quest’ultima: “Beatrice ha capito che mia sorella è molto forte, non le manda a dire, è molto schietta e diretta. Diciamo che ha trovato pane per i suoi denti. Da gran provocatrice ha cercato di metterla in difficoltà per far sì che reagisse. Ha iniziato già dalla prima settimana che Perla è entrata in casa, quando le ha detto che stava con Mirko per convenienza economica. Era una cosa già studiata secondo me. Non puoi giudicare o sparare a zero su una persona che neanche conosci. Perla ha sempre tenuto molto bene il confronto, nonostante la sua giovane età. Quindi, sono fiera di lei!”.

Mentre invece sulla fine della storia d’amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, Loana ha rivelato di essere sicura che tra i due ci sia un legame molto profondo, del resto 15 anni di fidanzamento non posso essere spazzati via velocemente. E sul ragazzo ha aggiunto che è molto buono, empatico e premuroso e per lei era come un fratello e che sicuramente, al di là di alcuni atteggiamenti che le sono piaciuti, continuerà a volergli bene.











