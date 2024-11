Irene Maiorino è tra gli ospiti di Da noi…a ruota libera, il programma televisivo a metà strada tra il varietà e il talk che racconta storie di vita in modo originale e coinvolgente con Francesca Fialdini su Rai1 alla conduzione. L’attrice, nata il 6 settembre 1985, ha preso parte a diverse serie tv e film di successo, facendosi apprezzare però anche a teatro. Tra i suoi lavori più noti c’è senza dubbio “Gomorra“, ma anche “Il commissario Ricciardi” fino alla serie cult “Il bello delle donne… alcuni anni dopo” e “I bastardi di Pizzofalcone“.

Massimo Manni, fondatore Il Santuario Capra Libera Tutti/ "Cercavo un luogo che fosse in grado di ospitarli"

La consacrazione arriva quando il suo nome viene scelto per il personaggio di Lila nella serie di successo internazionale “L’Amica Geniale” ispirata ai romanzi bestseller di Elena Ferrante. Proprio l’attrice parlando dell’ultima stagione de L’Amica Geniale e del personaggio di Lila ha dichiarato alle pagine de L’Occhio del cineasta che interpretare questo personaggio è stata una sfida sconvolgente, ma comunque affascinante, aggiungendo di aver individuato qualcosa di misterioso e profondo nel personaggio, che alla fine ha scoperto pian piano.

Selvaggia Lucarelli: “Lite con Sonia Bruganelli? Voleva il mio posto, ma…”/ “Segue sempre un copione”

Irene Maiorino: da Gomorra a I bastardi di Pizzofalcone fino a L’Amica geniale

Non solo, Irene Maiorino parlando del personaggio di Lila ne L’Amica Geniale ha raccontato che affronta un conflitto interno perpetuo tra integrarsi con la sua comunità e il desiderio di evasione, dunque ne esce un personaggio forte, che non può essere catalogato con etichette, infatti respinge tutte le convenzioni. Proprio queste caratteristiche hanno attratto l’attrice, che però si è messa alla prova per esserne all’altezza.

L’attrice napoletana è molto legata al personaggio di Lila che per lei rappresenta la forza ribella, ma anche il desiderio di libertà. Un ruolo che ha descritto come una rivelazione, infatti ha scoperto lati della sua recitazione che non era consapevole di poter approfondire, quindi ha compreso che il suo personaggio l’ha costretta a mettersi a nudo e a respingere ogni filtro.

Alba Rohrwacher/ "Da Lenù de L'amica geniale ho imparato acquiescenza e morbidezza"

Infine, per quanto riguarda la sua vita privata privata, non è dato sapere se l’attrice ha un marito o fidanzato. Irene, infatti, è da sempre molto restia a parlare della sua sfera personale, mantenendo così il massimo riserbo sulla sua situazione amorosa.