Alba Rohrwacher, chi è e chi sono i genitori Annalisa Giulietti e Reinhard Rohrwacher

Alba Rohrwacher sarà ospite oggi pomeriggio, lunedì 11 novembre 2024, nel primo appuntamento settimanale con La volta buona su Rai 1, nel salotto di Caterina Balivo. L’attrice, classe 1979, è una delle più apprezzate e premiate del panorama cinematografico italiano e vanta una ricca carriera; ma quali sono le sue origini e da dove ha inizio la sua storia di vita? Originaria di Firenze, ha vissuto la sua infanzia e il suo percorso di crescita nella provincia di Terni, più precisamente a Castel Giorgio, la terra natia della madre.

La mamma di Alba Rohrwacher è Annalisa Giulietti: fiorentina d’origine, è figlia di professori e il suo percorso di studi l’ha portata a laurearsi in Filosofia per poi avvicinarsi alla professione di insegnante prima e preside poi, sino alla pensione. In seguito ha aiutato il marito Reinhard Rohrwacher a portare avanti l’azienda di famiglia: lui è infatti un apicoltore originario di Amburgo ma che lavora proprio nella campagna fiorentina, dove gestisce una piccola azienda che produce miele. È in questo contesto che cresce Alba Rohrwacher, assieme alla sorella minore Alice (di professione regista), a contatto con la natura ed in un armonico ambiente familiare.

Alba Rohrwacher tra cinema e tv: dai premi al boom ne L’amica geniale

Per quanto riguarda la carriera, Alba Rohrwacher si è diplomata nel 2003 presso il Centro sperimentale di cinematografia, formandosi inizialmente a teatro e lavorando per diversi spettacoli teatrali. Il debutto cinematografico arriva nel 2002 nel film L’ora di religione di Marco Bellocchio, mentre nel 2007 recita al fianco di due attori del calibro di Riccardo Scamarcio ed Elio Germano nel film di Daniele Luchetti Mio fratello è figlio unico.

Sempre nel 2007 arriva poi il boom in Giorni e nuvole di Silvio Soldini, che le valse il David di Donatello come miglior attrice non protagonista; l’anno successivo, con la sua interpretazione ne Il papà di Giovanna di Pupi Avati, vinse un altro David come miglior attrice protagonista, oltre ad una candidatura al Nastro d’Argento. La vittoria al Nastro come miglior attrice arrivò invece nel film La solitudine dei numeri primi di Saverio Costanzo nel 2010, mentre nel 2011 è stata membro della giuria internazionale alla Mostra del Cinema di Venezia. In televisione, invece, Alba Rohrwacher ha ottenuto il grande successo nella fiction L’amica geniale, che riparte questa sera su Rai 1 con la prima puntata della quarta attesissima stagione.

