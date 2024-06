Location matrimonio Diletta Leotta e Loris Karius, dove si sposano?/ Nozze da sogno tra Vulcano e Lipari

Diletta Leotta e Loris Karius dove si sposano? Location del matrimonio fino a 2.000 euro a notte

C’è molta attesa per le nozze di Diletta Leotta e Loris Karius che si svolgeranno oggi, sabato 22 giugno nelle Isola Eolie, tra poche ore la conduttrice Dazn e il portiere del Necastel saranno marito e moglie. È tutto pronto per il lieto evento, si prevedono circa 160 invitati, tra i quali moltissimi volti noti, e da giorni trapelano indiscrezioni e dettagli sulla cerimonia. Ad attirare maggiormente l’attenzione, però, è la splendida location del matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius.

Diletta Leotta e Loris Karius si sposano in Sicilia, terra d’origine della conduttrice, nella splendida cornice delle Isole Eolie. Per la precisione il rito religioso si terrà in mattinata a Lipari mentre successivamente i festeggiamenti serale di svolgeranno sull’Isola di Vulcano nel Therasia Resort. Il Resort ha 4 ristoranti due dei quali premiati con 1 stella Michelin. Stando a quanto riportano Fanpage.it ed altri per quanto riguarda i prezzi si parte da poco più di 600 euro a notte per una stanza con terrazzo vista giardino e si superano i 2.600 euro per una suite con maxi terrazza vista mare.

Location matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius: tutto sul Therasia Resort di Vulcano

Diletta Leotta e Loris Karius, dunque, hanno scelto come location del loro matrimonio il Theresia Resort di Vulcano. Si tratta di una struttura moderna in pietra bianca, per la cui costruzione sono stati usati anche diversi materiali locali, dalla pietra lavica dell’Etna alla terracotta siciliana, fino ad arrivare al legno di cedro e all’ulivo. È un albergo di lusso che si affaccia sui Faraglioni che gode di una meravigliosa vista dell’arcipelago.

Dispone di una discesa a mare privata, di un esclusivo centro benessere e di 4 diversi ristoranti e offrono menù di degustazioni e menù ispirati alla tradizione siciliana, la bellezza del luogo ed i panorami da sogno fanno il resto. In occasione delle nozze della conduttrice e del portiere, il resort ha chiuso le prenotazioni sia il giorno prima che il giorno stesso.

