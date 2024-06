Matrimonio Diletta Leotta Loris Karius: testimone Eleonora Berlusconi, tra invitati Elodie/ Cifre da capogiro

Diletta Leotta e Loris Karius si sposano: location, invitati e dettagli delle nozze

È tutto pronto per il matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius che si svolgerà sabato 22 giugno 2024. Mancano dunque solo pochi giorni prima del fatidico ‘si’ tra la conduttrice ed il calciatore ma già trapelano le prime indiscrezioni sul lieto evento. Innanzitutto, com’era già noto, Diletta e Loris si sposeranno nella splendida cornice di Vulcano, nelle Isole Eolie, luogo non solo splendido e scelto come meta da molti ma anche molto caro alla conduttrice, originaria di Catania che in cui luoghi ha trascorso sin da piccola le sue vacanze.

Mariano Di Vaio da Diletta Leotta/ "Dall'accoltellamento al 2 di picche rifilato a Jennifer Lopez"

L’evento si terrà nel Therasia Resort di Vulcano e non è tutto perché il Messaggero ha fornito anche interessanti dettagli sul matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius a partire dagli invitati e si stima che i prezzi del menù siano a partire da 1500 euro a persona. Ci saranno infatti moltissimi volti noti del mondo dello spettacolo, della tv, della musica e dello sporto come Luca Argentero con Cristina Marino, Claudio Marchisio e Alvaro Morata con la moglie Alice Campello, Rossella Fiamingo col fidanzato Gregorio Paltrinieri e Francesca Muggeri. Damigella d’onore sarà Elodie mentre stando a quanto riporta MessinaToday testimone di nozze sarà Eleonora Berlusconi, quarta figlia dell’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

Chi è Loris Karius, fidanzato Diletta Leotta: quando si sposano?/ Lei: “Dopo mia figlia Aria voglio…"

Matrimonio Diletta Leotta e Loris Karius: tutto pronto per il grande giorno

È tutto pronto, dunque, per le nozze di Diletta Leotta e Loris Karius. Gli sposi arriveranno sull’isola di Vulcano in elicottero, con un ingresso trionfale che promette di lasciare a bocca gli ospiti dell’evento tra i 160 invitati ci sono anche molti assidui frequentatori dei social e dunque le varie condivisioni sui profili Instagram ed altri sono assicurati. Sull’abito della sposa invece si sa molto poco. Nei giorni scorsi la conduttrice ha mostrato un abito di colore ovviamente bianco lasciando intendere che avrebbe indossato un abito simile. Diletta e Loris stanno insieme dal 2022 e nell’agosto del 2023 il loro sogno d’amore è stato coronato dall’arrivo della figlia Aria. La proposta del calciatore alla conduttrice è stata fatta più di un anno fa ma i due hanno voluto aspettare la nascita della figlia e che fosse abbastanza grande per assistere in tranquillità alla cerimonia ed adesso sono pronti per il grande passo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA