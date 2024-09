Continuano le novità in casa Ferrari e in queste ore la scuderia di Formula 1 di Maranello ha annunciato in via ufficiale l’arrivo di Loic Serra. Il dirigente, strappato a Mercedes nel 2023 dopo una complicata opera di corteggiamento da parte del team principal Vasseur, ricoprirà il ruolo di Technical Director Chassis, in poche parole, sarà il nuovo direttore tecnico della scuderia del Cavallino Rampante. A poche ore dall’incredibile vittoria della Ferrari a Monza, con Charles Leclerc protagonista di una gara memorabile, la Rossa annuncia quindi un’altra novità, con Loic serra che andrà ad occupare quella casella che era occupata fino ad oggi proprio da Vasseur ad interim, dopo l’addio di Enrico Cardile, che nel frattempo era approdato in Aston Martin.

Il manager francese ex Stella, andrà a ricoprire ufficialmente il proprio ruolo fra meno di un mese, precisamente dal primo ottobre 2024 e il suo “capo” sarà solamente Vasseur. Ampi i poteri che saranno affidati a Serra, visto che lo stesso gestirà ben cinque divisioni, a cominciare da quella che progetta lo Chassis, quindi la Vehicle Performance, quella dell’aerodinamica, poi la track engineering, e infine la Chassis Operations. Alla Power Unit, il motore, resterà invece Enrico Gualtieri, anch’esso alle “dipendenze” solo di Fred Vasseur.

LOIC SERRA NUOVO DT FERRARI: LA SITUAZIONE DEL MONDIALE

La notizia dell’arrivo del top manager Loic Serra a Maranello è stata comunicata stamane in via ufficiale attraverso una nota in cui si elencano appunto i “poteri” che lo stesso avrà e che si spera possano contribuire a migliorare ulteriormente la SF-24. Dopo la straordinaria vittoria sul circuito brianzolo, e alla luce di una Red Bull clamorosamente in crisi, le possibilità di vincere il campionato costruttori sono nettamente in aumento.

Guardando la classifica, infatti, la Red Bull è sempre al comando con 446 punti, tallonata però da McLaren e Ferrari, rispettivamente a quota 438 e 407 punti. Tutto è quindi ancora possibile alla luce anche di un Perez, il secondo pilota del team campione del mondo, che quest’anno, con una monoposto non competitiva, sta registrando delle prestazioni deludenti. Di fatto si tratta di Max Verstappen contro tutti ma anche la stella olandese non ha affatto brillato nelle ultime uscite.

LOIC SERRA NUOVO DT FERRARI, ADRIAN NEWEY INVECE NON ARRIVERA’

Loic Serra è solo l’ultimo dei grandi acquisti di Vasseur, che però non è riuscito a portarsi a casa il pezzo più pregiato, leggasi il progettista del secolo, Adrian Newey. La Ferrari, secondo quanto si mormora, avrebbe a lungo corteggiato la star inglese in uscita da Red Bull, ma pare che lo stesso Vasseur si sia messo di traverso in quanto Newey avrebbe voluto pieni poteri.

Non si sa se le cose siano andate veramente così fatto sta che di questa situazione di impasse ne avrebbe approfittato Aston Martin, che settimana prossima dovrebbe finalmente annunciare l’arrivo del progettista. Se tutto andrà come previsto Newey guadagnerà 28 milioni di dollari a stagione, praticamente come un pilota di primissima fascia.