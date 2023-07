LOLLO A TEMPTATION ISLAND 2023 CONQUISTA ALE?/ Federico: “mi aspettavo limonassero”

Lollo è sempre più vicino a Temptation Island 2023 ad Ale, la fidanzata di Federico. La ragazza è in grande difficoltà perchè non nasconde di essere incuriosita dal bel tentatore con cui sta trascorrendo molto del suo tempo nel villaggio. Ale domanda a Lollo se è felice di passare del tempo con lei e il tentatore ribatte: “io faccio quello che voglio fare”. I filmati di Ale e Lollo insieme questa volta lasciano senza parole il fidanzato Federico.

“Comunque lui è quello che ha scelto all’inizio, ad un certo punto mi aspettavo che limonassero” – confessa il fidanzato agli altri compagni d’avventura e rivela – “sono tornato sui miei passi, un pò penso che lo faccia per ingelosire, fino ad una settimana fa viveva per me, non è che può cambiare in una settimana. Forse ci sta provando e sarebbe pure la cosa giusta, ma è chiaro che quando succede”. Ale si confida ancora con Lollo: “lui non ha le pal*e di lasciarmi e scommette che usciamo insieme. E’ assurdo? Ma ti lascio io, non voglio stare con una persona così”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Lollo a Temptation Island 2023: il tentatore conquisterà Ale?

Lollo è uno dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island 2023, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Durante la prima puntata il bel romano non passa inosservato visto che nel villaggio della fidanzate si avvicina moltissimo ad Ale, la ragazza di Federico. Ale, fortemente delusa dalle parole del fidanzato Federico, trova una spalla amica proprio in Lollo che cerca di farla ragionare sull’importanza di un percorso come quello intrapreso a Temptation Island. I due si avvicinano molto in spiaggia con il tentatore che consiglia ad Ale di aprire gli occhi: “il tuo percorso qui non è pensare a lui, ma pensare a te”.

Le parole di Lollo vengono poi riproposte a Federico durante il falò, ma il fidanzato di Ale non ha alcuna reazione. “La mia prima reazione è stata ‘ammazza che bella ragazza’, ma mentirei se dicessi che la cosa mi sta facendo del male. Non mi sento devastato dalla gelosia” – ha detto a Filippo Bisciglia.

Chi è Lollo, tentatore di Temptation Island 2023

Ma conosciamo meglio chi è Lollo, il tentatore di Temptation Island 2023 che potrebbe fare breccia nel cuore di Ale. A raccontare qualcosa in più sulla sua vita ci ha pensato proprio il tentatore in una intervista – video rilasciata a Witty Tv. ” Ciao sono Lollo, vengo da Roma e ho 27 anni” – esordire il tentatore che nella vita lavora come calciatore e aiuta il padre con il taxi. “Gioco a calcio da quando sono bambino e fortunatamente sono riuscito a trasformare questa passione in un lavoro. Mio padre è tassista e la mattina ultimamente faccio anche questo” – ha detto il ragazzo che caratterialmente si descrive come “sono un ragazzo molto buono, anche troppo, tanto sensibile e credo di essere simpatico. Mi trovo bene a relazionarmi con le persone, anche il dialogo penso sia un punto importante e sono un ragazzo che prende l’iniziativa quindi credo che sia un altro punto di forza”.

Pensando al futuro e alla sua vita tra 10 anni, il tentatore non ha alcun dubbio: “mi vedo con una moglie e dei bambini, il calcio finché riesco”. Infine la frase della sua vita è quella di una canzone “Don’t Judge me” e spiega perchè è così importante per lui: “sono molto timido e questa timidezza mi da a volte di essere giudicato in maniera sbagliata, molte persone mi etichettano come un ragazzo che se la tira quando magari non è così. La canzone mi rispecchia”.











