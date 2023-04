Loredana Bertè choc “Problemi di salute, rinviato Manifesto tour Teatrale 2023″/ “Intervento urgente…”

Loredana Bertè costretta a fermarsi per un problema di salute: “Dopo una visita chirurgica…”

Una notizia di qualche ora fa, riportata anche dalla pagina Instagram di The Pipol Gossip, ha letteralmente lasciato di stucco tantissimi appassionati di musica e non solo. Lo staff di Loredana Bertè ha infatti comunicato tramite i profili social ufficiali della cantante uno stop e conseguente rinvio per l’attesissimo Manifesto Tour Teatrale 2023. Lo spettacolo musicale dell’artista, in giro per i teatri italiani, non avrà luogo nei prossimi mesi a causa di un imprevisto problema di salute riscontrato proprio di recente.

Mario Lavezzi: "Loredana Bertè? Bel caratterino..."/ "Nostro amore fu poco proficuo"

“E’ con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni”. Questo il comunicato dello staff di Loredana Bertè, dopo aver titolato con il rinvio del Manifesto Tour Teatrale 2023. Chiaramente, non sono giunti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dell’artista ma nei commenti l’apprensione dei fan è stata subito virale.

Loredana Bertè: "Sono stata massacrata di botte a 16 anni"/ "Per un mese in ospedale"

Loredana Bertè, un messaggio per i fan in apprensione: “Fate un in bocca al lupo per la vostra tigre!”

La notizia del rinvio del Manifesto Tour Teatrale 2023 ha gettato nello sconforto migliaia di fan di Loredana Bertè, ora preoccupati per le condizioni di salute della loro beniamina. Lo staff non si è pronunciato sull’entità del problema riscontrato e sulla natura dell’operazione chirurgica che la cantante dovrà affrontare, ma constatata l’urgenza è lecito credere che si tratti di qualcosa piuttosto impeditivo al punto da dover rinviare il progetto di Loredana Bertè in giro tra i principali teatri italiani.

MIA MARTINI, SORELLA LOREDANA BERTÈ/ "Non mi posso perdonare la sua morte"

Dopo il comunicato, dalla pagina Twitter ufficiale di Loredana Bertè è arrivato poi un ulteriore messaggio di conforto: “Fate un grosso in bocca al lupo alla vostra tigre“. I commenti di supporto e affetto si sono sprecati in pochi minuti e tutti si sono uniti nella convinzione che la loro beniamina riuscirà a superare anche questo ostacolo di salute. Come anticipato, non sussistono notizie in merito alle cause che hanno portato ad una necessaria operazione, con The Pipol Gossip che su Instagram riporta: “La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio, motivo per il quale è stato deciso di rinviare il tour al prossimo autunno/inverno o primavera 2024 (questo in base alle disponibilità dei teatri e gli impegni dell’artista)”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA