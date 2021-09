Loredana Bertè compie 71 anni/ Emma Marrone festeggia: “Bello averti nella mia vita”

Loredana Bertè compie quest’oggi 71 anni, lo stesso giorno di sua sorella Mimì, che ogni anno è sempre presente nei ricordi della cantante. Quest’anno Loredana ha festeggiato con la fine del suo tour “Figlia di… summer tour” e con la pubblicazione di Bandabertè, l’ultima pubblicazione della 70Bertè vinyl collection, una serie evento di ripubblicazioni in vinile da collezione degli album più belli di Loredana Bertè.

Lo scorso anno Loredana Bertè aveva festeggiato il suo 70esimo compleanno in compagnia di Emma Marrone che con una foto sul suo profilo Instagram celebrava la giornata importante per la sua amica con una foto e con una dichiarazione molto importante: “Sono onorata di festeggiare il tuo compleanno insieme a te… sono una privilegiata… sei la mia Dea immortale” Emma ha poi concluso il suo post con una dichiarazione d’affetto nei suoi confronti: “sei la mia mamma del rock“, mentre sulla foto si poteva leggere una aperta dedica anche a sua sorella Mia Martini, nata il suo stesso giorno, “Auguri Loredana e Mimì”.

Loredana Bertè: la cantante e l’attrice

Durante tutto l’arco della sua carriera Loredana Bertè ha ricoperto tanti ruoli tra cui quello di attrice attraverso la recitazione in varie pellicole anche in anni più recenti, come la partecipazione del film Addio al nubilato e la recente apparizione nel film Ancora più bello, sequel della pellicola Sul più bello.

Loredana ha conquistato tutti i membri del cast del film, anche la protagonista Ludovica Francesconi che parlando della cantante ha detto: “Quando Loredana era sul set, noi del cast siamo andati a Torino apposta per vederla. Lei è una persona magnetica, che trasmette amore”.

Loredana Bertè non smette di pensare al futuro

Loredana Bertè non ha voglia di fermarsi con i suoi 71 anni, e ha di recente svelato a TV Sorrisi e Canzoni di avere in cantiere un nuovo album: “L’album nuovo è quasi terminato. Sarà un disco contemporaneo, moderno e con collaborazioni molto interessanti”.

Già con il suo nuovo singolo Figlia di.., singolo presentato durante il festival di Sanremo 2020, Loredana Bertè ha ottenuto il disco d’oro, mentre adesso è in vetta a tutte le classifiche con il singolo composto insieme ad Emma Marrone “Che sogno incredibile”.



