Loredana Bertè, storia con Björn Borg/ Lei: “la mia fesseria più grande”

Loredana Bertè non ha alcun dubbio la regina del rock italiano ricordando la lunga storia d’amore e il matrimonio con Björn Borg ex campione di tennis che ha vinto ben 11 titoli del Grande Slam nel definirla “La mia fesseria più grande!”. I due si sono incontrati per la prima volta durante l’estate del 1988: un vero e proprio colpo di fulmine per la cantante. Nonostante la delusione del precedente matrimonio fallito con Roberto Berger, la Bertè si innamora follemente dell’ex tennista cominciando con lui una tormentata relazione d’amore. Per amor suo la cantante ha rinunciato a tantissimi impegni di lavoro, ha annullato perfino una lunga tournée organizzata da David Zard, ma i suoi sacrifici sono serviti a poco.

“La mia fesseria più grande? Lasciare la mia carriera per seguire Björn in Svezia” ha raccontato l’artista in una intervista. Il desiderio di Loredana era quello di farsi una famiglia e avere dei figli, ma i suoi sogni si sono dovuti scontare con la realtà dei fatti. “Credevo di farmi una famiglia ma non è andata così” – ha concluso la cantante che lasciò anche la sua carriera per seguirlo in Svezia.

Loredana Bertè: “lasciai la mia carriera per seguire Björn Borg in Svezia”

Loredana Bertè e Björn Borg si sono amati. Nonostante le chiacchiere e le polemiche, la cantante de “Il mare d’inverno” ha vissuto un amore controverso e turbolento con l’ex campione di tennis. Gli errori sono stati tanti, ma a distanza di anni la cantante non nasconde che non rifarebbe tante cose. A cominciare dalla decisione di lasciare la carriera per seguirlo in Svezia. “Lasciare la mia carriera per seguire Björn Borg in Svezia. Credevo di farmi una famiglia ma non è andata così” – ha detto la cantante che nel 1991 tentò perfino di togliersi la vita.

L’anno dopo, nel 1992, la coppia decise di separarsi. Oggi l’ex campione di tennis vive con Patricia Ostfeldt, da cui ha avuto un secondo figlio di nome Leo. In seguito al matrimonio con la Ostfeldt, la cantante lo denunciò per bigamia chiedendogli cinque milioni di euro di danni per il mancato mantenimento.

