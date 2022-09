Loredana Lecciso, compagna di Al Bano/ Sbotta:”Non c’è mai stato alcun triangolo con Romina Power”

Loredana Lecciso e il rapporto ritrovato con Al Bano

Loredana Lecciso e il rapporto con Al Bano. Un grande amore quello tra i due, anche se non sono mancate la crisi per la presenza di altre persone e in particolare della ex moglie Romina Power. Legati da più di 22 anni, Albano e Loredana sono stati (e lo sono ancora oggi) una delle coppie più inseguite dal mondo del gossip. Dramma e passioni hanno tenuto banco su tutti i più importanti magazine di gossip e quotidiani nazionali dividendo i fan del cantante di Cellino San Marco. Da un lato i fan della nuova coppia formata con Loredana e dall’altro lo zoccolo duro di fan che lo volevano nuovamente tra le braccia della ex moglie Romina Power.

Alla fine Al Bano non ha mai ritrovato l’amore con la ex Romina Power preferendo la giornalista con cui vive un rapporto da più di 20 anni. La coppia in diverse occasioni però è arrivata quasi a lasciarsi complice la sovraesposizione mediatica, ma i due hanno sempre trovato il modo di recuperare. “Ora tra noi regna una bella armonia. L’abbiamo conquistata… ” – ha confessato proprio la Lecciso dalle pagine di Grand Hotel mettendo così a tacere una volta e per tutte le voci di una possibile rottura con il leone di Cellino San Marco.

Non solo, Loredana Lecciso parlando della sua vita privata e della storia d’amore con Al Bano ha aggiunto: “per quanto riguarda la vita pubblica, non importa, si possono inventare triangoli, quadrilateri e tutto ciò che vogliono. Ma nel privato ho eretto un muro a difesa di noi due e da quel momento è andato sempre tutto per il meglio”. Chiaramente la Lecciso si riferisce alla presenza di Romina Power, prima ed indimenticabile moglie di Al bano che è stata spesso tirato in ballo tra i due.

“Un conto è la vita pubblica e un altro è quella privata e io ho sempre conosciuto una sola realtà: quella che io e lui viviamo tra le mura di casa nostra” ha aggiunto la Lecciso che in merito al triangolo con Romina Power ha precisato – “non c’è mai stato alcun triangolo…Le verità vengono fuori nel bene e nel male: è solo questione di tempo e io sono una donna paziente”.











