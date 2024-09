Amanda Lecciso è una nuova concorrente del Grande Fratello 2024. Ad accompagnarla nel primo giorno all’interno della casa è la sorella Loredana, moglie di Albano. Parlando del loro rapporto speciale racconta: “Non avrei mai detto che un giorno sarebbe entrata qui, il tutto mi emoziona. Io sono affezionata a questa trasmissione, è una grande emozione essere qui. Mia sorella è tanto più giovane di noi, ha quindici anni di me. Al Grande Fratello sto affidando qualcosa di molto prezioso per me, mia sorella. Noi ci siamo sempre definita come mamma e figlia, le nostre figlie, mie e della mia gemella Raffaella, sono come sue sorelle”.

Un rapporto speciale, dunque, tra Amanda Lecciso, nuova concorrente del Grande Fratello, e la sorella Loredana, che per lei è sempre stata come una mamma, così come la gemella Raffaella. Amanda ha infatti ben quindici anni in meno delle due ed è quasi più vicina, come età, alle sue nipotine e non alle sue sorelle.

Loredana Lecciso, Amanda Lecciso e l’invito ad Alfonso Signorini a Cellino San Marco

Loredana Lecciso, entrata in studio al Grande Fratello 2024, è stata protagonista anche di un siparietto con Alfonso Signorini, che come rivelato dalla showgirl, in passato è andato a trovare lei e Albano a Cellino San Marco, dove la grande famiglia vive. Loredana ha poi ribadito che non è lei a cucinare a casa, non essendo molto abile ai fornelli: è infatti Albano l’addetto alla cucina, tanto che quando Signorini è andato in Puglia a trovare la coppia, è stato il cantante a fare un’ottima grigliata. La Lecciso, in studio per l’ingresso della sorella Amanda al Grande Fratello 2024, ha invitato nuovamente il conduttore del GF ad andare a trovare Loredana e Albano a Cellino San Marco, dove i due vivono e gestiscono una serie di strutture e aziende vinicole.