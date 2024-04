Lorella Cuccarini: accordo con Mediaset per il ritorno ‘temporaneo’ in Rai/ Ecco perchè

Lorella Cuccarini non necessita di presentazioni; la sua carriera parla per lei ed è difficile trovare qualcuno che non conosca almeno i tratti salienti del suo percorso televisivo che l’hanno portata ad entrare nel cuore degli appassionati. Attualmente stiamo apprezzando le sue peculiarità artistiche, empatiche e ‘competitive’ come docente di Amici di Maria De Filippi – e dunque nella scuderia Mediaset – ma, stando a quanto riporta Il Messaggero – per le prossime settimane si concretizzerà un ‘temporaneo’ ritorno in Rai.

Lorella Cuccarini ha lasciato la Rai nel 2020 dove aver condotto anche con ottimi risultati La Vita in Diretta; il passaggio in Mediaset si è concretizzato grazie alla ‘corte’ di Maria De Filippi che l’ha portata proprio tra i banchi della scuola più amata d’Italia, Amici. Lo scorso anno – come racconta il portale d’informazione – poteva già concretizzarsi un ritorno al servizio pubblico per la conduttrice che però scelse di declinare l’offerta per proseguire il suo percorso nel talent.

Lorella Cuccarini, ‘passeggiata’ in Rai per un’iniziativa benefica

Ad oggi, Lorella Cuccarini avrà dunque modo di tornare nei palinsesti Rai; ma non si tratta di un ritorno effettivo. Come spiega Il Messaggero, la conduttrice pare si sia accordata con Mediaset per offrire la sua partecipazione in alcuni programmi della tv pubblica senza però che questo possa aprire scenari di tele-mercato per la prossima stagione televisiva. La ‘passeggiata’ della conduttrice in Rai è partita da “E’ sempre mezzogiorno” dove sarà ospite di Antonella Clerici.

Nella giornata di ieri ha invece avuto luogo la registrazione di una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi con conseguente ritorno alla ‘base’ di Lorella Cuccarini. Quest’oggi la conduttrice si affaccerà nuovamente dagli studi Rai e per la precisione sarà ospite nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona. In linea con lo stile del programma, sicuramente si racconterà a 360 gradi tra carriera, vita privata e aneddoti che spaziano tra entrambe le sfere. Questo passaggio per le reti Rai ha tra l’altro un fine più che lodevole per Lorella Cuccarini, ovvero promuovere la campagna di “Trenta ore per la vita”: un’iniziativa benefica della quale è socia fondatrice oltre che testimonial.

