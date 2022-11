Lorella Cuccarini, dopo i figli Sara, Chiara, Giorgio, Giovanni cerca il quinto?/ “Sono ancora fertile”

Sara, Chiara, Giorgio, Giovanni, chi sono i figli di Lorella Cuccarini

Sara, Chiara, Giorgio, Giovanni sono i figli di Lorella Cuccarini e di Silvio Testi. La coppia è felicemente sposata dal 1991 e dalla loro unione sono nati quattro splendidi figli. Sara è la primogenita nata nel 1994. Dopo essersi laureata nel 2016 in Management, oggi lavora nel capoluogo lombardo in un’azienda immobiliare. Due anni dopo, nel 1996, è arrivato Giovanni, che si è laureato a Londra in Economia ed è un dj molto conosciuto nell’ambienta musicale. Non solo, il ragazzo si è anche laureato in Economia, Filosofia e Pratica presso l’Università di Warwick a Londra. Qualche anno dopo, nel 2000, la famiglia si è allargata con l’arrivo dei gemelli Chiara e Giorgio. Su di loro possiamo dirvi che: Giorgio è un grandissimo appassionato di musica e sogna un giorno di poter trasformare questa sua passione in lavoro, mentre Chiara è una calciatrice e gioca nelle file della Roma femminile.

Come mamma Lorella si è sempre definita una madre affettuosa e presente nella vita dei suoi figli. “Non c’è orgoglio più grande dell’aver figli” ha detto la showgirl dalle pagine del settimanale Diva e Donne rivelando anche di essere anche pronta ad allargare la famiglia.

Lorella Cuccarini è orgogliosissima dei suoi figli Sara, Chiara, Giorgio, Giovanni e non nasconde la possibilità di diventare ancora mamma un giorno. Proprio così, la prof di Amici di Maria De Filippi in una vecchia intervista rilasciata a Diva e Donna ha parlato anche della possibilità di avere un quinto figlio confessando: “solo se arriva in modo naturale. Finora i periodi di lavoro intenso sono sempre stati molto… fertili. Chissà. Se arriva il quinto figlio per me è benedetto, però deve arrivare naturalmente, non lo cercherei in altro modo”.

Non solo, la showgirl ha poi lanciato una velata frecciata alla “nemicamica” Heather Parisi: “sono ancora in età fertile, quindi posso arrivare a cinque e batterla”.

