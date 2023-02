Lorella Cuccarini e Olly, com’è nato questo duetto a Sanremo 2023?/ “E’ stata una scelta…”

Lorella Cuccarini, cantante, showgirl e nota insegnante di Amici di Maria de Filippi, affiancherà Olly nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2023. Per l’occasione i due non potevano non portare sul palco dell’Ariston uno dei brani più famosi di Lorella Cuccarini: “La notte vola”, un brano che è spopolato nel 1998 ma che ancora oggi continua a far sognare e cantare vecchie e nuove generazione.

La scelta di portare proprio il brano iconico della showgirl al Festival di Sanremo 2023 è stata motivata proprio da Olly che, come riporta Rai News, ha dichiarato: “È stata una scelta dettata dalla top line del brano, che secondo me e Jvli è molto forte e attuale. Mi sono divertito a reinterpretare un pezzo iconico degli anni ‘80 e sono onorato di potermi esibire sul palco con un’icona dello spettacolo come Lorella Cuccarini, una donna che ha fatto la storia della musica e della tv italiana. Sono felice che si sia fatta trasportare nel mio mondo con entusiasmo”. Anche Lorella Cuccarini sui social si è mostrata entusiasta di affiancare Olly in questo grande evento e per entusiasmare il pubblico ha dato il via a un “gioco di indizi” sul suo profilo Instagram.

LORELLA CUCCARINI A SANREMO 2023: “Elena ha interpretato al meglio la nuova versione de ‘La notte vola’…”

Lorella Cuccarini non vede l’ora di cantare sul palco di Sanremo 2023 insieme a Olly e nell’attesa ha lasciato alcuni indizi per i fan sui social. Su Instagram, come primo indizio, Lorella Cuccarini ha postato un video dove insegna la coreografia di “La notte vola” a Olly, dichiarando che sul palco lei e il cantante non balleranno da soli. Il secondo indizio lasciato dalla cantante su Instagram è stato: Elena D’Amario.

E’ proprio Elena, la ballerina professionista di Amici di Maria de Filippi, che sta supervisionando e curando la coreografia di Lorella e Olly e secondo alcuni anche lei potrebbe ballare con i due sul palco dell’Ariston, al momento restano solo le parole di Lorella Cuccarini: “Elena è un’artista meravigliosa, sensibile, appassionata: penso abbia interpretato al meglio il senso di questa nuova versione de ‘La notte vola’”. Lorella Cuccarini sembra contentissima di tornare sul palco dell’Ariston, lo stesso che l’aveva vista co-conduttrice del Festival insieme a Pippo Baudo nel 1993 e poi concorrente in gara nel 1995 con il brano “Un altro amore no”. Nell’attesa Lorella continua ad essere un’insegnante presente per i ragazzi di Amici e non mancano dure lezioni di vita per alcuni come Cricca, che dopo aver fatto delle osservazioni poco carine sul conto di Arisa è stato rimproverato dalla prof Cuccarini.

