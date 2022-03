Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano in squadra al serale Amici 2022 ed.21?/ Il web si infiamma

Amici 2022 ed.21, Lorella Cuccarini fa coppia con Alessandra Celentano? Spunta la prima squadra confermata al serale

Si avvicina il serale Amici 2022 ed.21, il cui via è previsto per il prossimo 19 marzo 2022 su Canale 5, e intanto prende inizio il Fanta-Amici con le prime previsioni del pubblico tv sulle configurazioni delle squadre rivali che andranno a confrontarsi a suon di sfide -di canto e ballo, con una scommessa bollente: Lorella Cuccarini farà squadra con l’eterna rivale Alessandra Celentano! 18 sono in tutto gli allievi ammessi al serale di Amici 21, che si divideranno i 3 squadre da 6 concorrenti, capeggiate rispettivamente da due insegnanti (uno di canto e uno di ballo) ciascuna, tra i 6 docenti di ruolo, quali Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per la cattedra di canto e Raimondo Todaro, Alessandra Celentano e Veronica Peparini per la cattedra di ballo.

E mentre il daytime settimanale di Amici 2022 – in onda l’11 marzo 2022 su Canale 5- ufficializza la prima squadra capeggiata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli e i loro rispettivi allievi ( i ballerini John Erik, Dario e Alice e i cantanti Albe e Crytical), c’è chi dà il via al Fanta-Amici scommettendo che le altre due squadre si rivelino essere capeggiate da unioni civili dei prof dello stesso sesso, come accaduto per la prima alleanza rainbow (Peparini- Pettinelli), e che quindi a Lorella Cuccarini tocchi fare squadra con la “nemica amatissima”, Alessandra Celentano. Questo, contro la scommessa lanciata da LDA (cantante record di stream di Amici 21, su Spotify Italia, con Quello che fa male), secondo cui Alessandra farà di nuovo squadra con il suo mentore, Rudy Zerbi.

Lorella Cuccarini da rivali ad amiche al serale Amici 2022: la scommessa web del Fanta-Amici

Di recente le due insegnanti, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano si sono sfidate a prova di cha cha cha, al cospetto del giudizio dell’integerrima Maria De Filippi, produttrice e conduttrice di Amici 21, che ha decretato la vittoria finale della maestra di danza classica ai danni dell’insegnante di canto, ex insegnante di ballo ad Amici 20. “Penso in tutta onestà di ritenere vincitrice del cha cha, Alessandra”, è la sentenza di Queen Mary.

E, nel caso in cui dovesse concretizzarsi la scommessa web del momento, lanciata dai telespettatori sui social tra cui Twitter, (quella secondo cui Lorella sia destinata a fare squadra con la nemica di sempre, Alessandra) si assisterebbe per la prima volta ad un’accoppiata tra storiche rivali di Amici, pronte a unire le forze per darsi battaglia gli avversari, all’atteso serale del talent-show di Canale 5.

Nel frattempo, i bookmakers lanciano le prime scommesse sul papabile vincitore Amici 21, prevedendo una finalissima al serale di Amici 21 all’ultimo sangue, tra LDA, Alex e Sissi…



