Lorella Cuccarini: “Io a Sanremo? Era l’ultima cosa che avrei immaginato”/ “Quando arrivai decima…”

Lorella Cuccarini e il retroscena sulla telefonata di Amadeus per Sanremo 2024

Mancano poco più di due mesi al grande appuntamento con il Festival di Sanremo 2024 e buona parte delle curiosità sono già note. In particolare, grande attesa è rivolta alla conduzione dove tra le tante personalità di spicco ci sarà spazio anche per Lorella Cuccarini; co-conduttrice al fianco di Amadeus in occasione della quarta serata della kermesse.

Lorella Cuccarini co-conduttrice a Sanremo 2024: "Regalo inaspettato"/ "Ad Amadeus ho risposto subito"

Lorella Cuccarini – come riporta LaNostraTv – è intervenuta al TG1 per raccontare non solo le emozioni sulla prossima partecipazione a Sanremo 2024 al fianco di Amadeus ma anche qualche piccolo retroscena. La cantante e conduttrice è partita dal contenuto della telefonata con il collega quando appunto le ha chiesto di prendere parte alla manifestazione. “La prima cosa che mi ha detto Amadeus è stata: ‘Ti piacerebbe fare una serata con me? E’ il mio ultimo festival e lo vorrei fare con gli amici’. Era l’ultima cosa che avrei immaginato..”.

Alessandra Celentano, parole di stima per Lorella Cuccarini/ La mossa social della prof di Amici 23

Lorella Cuccarini, dal Festival al fianco di Pippo Baudo all’aneddoto su La Notte Vola

Proseguendo nella breve intervista al TG1 in vista del Festival di Sanremo 2024, Lorella Cuccarini ha fatto anche un tuffo nel passato. La conduttrice ha ricordato con entusiasmo la sua esperienza al fianco di Pippo Baudo risalente agli anni ‘90; decade che la vide primeggiare anche come cantante in gara. In quell’occasione, con il brano Un altro amore no, si fermò in decima posizione: “Fu un’edizione bellissima, io arrivai decima e fu una soddisfazione. Lo feci per il gusto di mettermi in gioco”.

Alberto Matano commenta Lorella Cuccarini a Sanremo/ Parole inaspettate: pace fatta tra i due?

Oltre alle emozioni per il ritorno sul palco del Festival di Sanremo 2024 – come co-conduttrice – e ai ricordi del passato, Lorella Cuccarini ha raccontato al TG1 anche un simpatico retroscena legato ad uno dei suoi capolavori indiscussi. “Se canto La Notte Vola con i miei figli? In casa cerco di cantare con loro tutt’altro. In famiglia ci esibiamo sulle note di What a feeling”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA