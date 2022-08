Lorella Cuccarini senza freni su Instagram, in auto canta Scendi di Sissi/ Il video

Lorella Cuccarini canta Scendi di Sissi in auto: il video su Instagram

Il rapporto tra Lorella Cuccarini e i suoi allievi di Amici è sempre stato davvero speciale. Approdata lo scorso anno nel talent di Canale5 come professoressa di danza, quest’anno è passata al canto tramandando valori ed insegnamenti importanti ai suoi ragazzi in squadra. Alex e Sissi, i giovani cantanti da lei cresciuti e formati negli scorsi mesi, sono approdati in finale e hanno raggiunto un grande successo di pubblico. A conferma del grande lavoro fatto dall’insegnante e dal profondo legame instaurato con loro, che va oltre il puro binomio insegnante-alunno.

Veronica Peparini: "L'amore con Andreas Muller?"/ "Venivo da una crisi personale..."

A confermare il bene che prova per i suoi allievi è un video, da lei condiviso sulle proprie Instagram stories, mentre in macchina canta Scendi, il brano di Sissi. Immersa tra le strade selvagge della Sardegna, dove ha trascorso le vacanze, si vede Lorella Cuccarini alla guida impazzire per questa canzone e cantarla a squarciagola, senza perdersi neanche una parola, mentre qualcuno al suo fianco la riprende. D’altronde ha vissuto sin dall’inizio la crescita di Sissi e i successi delle sue canzoni, che ovviamente non può non conoscere a memoria.

Veronica Peparini lascia Amici? / "E' stata una scuola per me, mi ha insegnato..."

Lorella Cuccarini legata agli allievi di Amici: da LDA alla “pupilla” Rosa Di Grazia

Lorella Cuccarini non è comunque nuova a manifestare apertamente il proprio legame con i giovani talenti della scuola di Amici. L’insegnante di canto ha infatti più volte condiviso foto o Instagram stories assieme ai cantanti e ballerini subito dopo il talent, augurando loro il meglio per il proprio futuro professionale. Quest’anno è capitato con LDA, con il giovane cantante e la professoressa che si sono ritrovati dopo il talent in un’immagine che li vede abbracciati.

Ma c’è un altro legame che probabilmente unirà per sempre Lorella Cuccarini a una sua ex allieva della scorsa edizione: Rosa Di Grazia. L’anno scorso la showgirl aveva esordito nel ruolo di insegnante di danza, prima di passare alla cattedra del canto, e aveva formato la giovane ballerina che tuttavia non era riuscita a raggiungere la finale. Poche settimane fa Rosa ha vissuto un sogno, esibendosi assieme al corpo di ballo di Alessandra Amoroso in occasione del concerto della cantante a San Siro. E Lorella Cuccarini non ha potuto fare altro che definirsi “mamma chioccia orgogliosa” per l’obiettivo raggiunto dalla sua ex allieva.

Lorella Cuccarini, "Mi ha bloccata da tutti i social"/ L'accusa a Heather Parisi...













© RIPRODUZIONE RISERVATA