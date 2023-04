Lorella Cuccarini su Emanuel Lo “addominali pazzeschi”/ Giorgia gelosa? Lui chiarisce

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: il loro rapporto ad Amici

Ad Amici Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo formano una coppia divertente ed affiatata. La cantante e l’insegnante di danza hanno trovato il giusto feeling per vivere al meglio questa esperienza dietro la cattedra del talent show e, anche nel corso di questa fase del Serale, hanno manifestato buonumore e tutta l’armonia che si nasconde dietro questa collaborazione professionale. Intervistati dal settimanale Chi, i due hanno raccontato questa loro esperienza nello show, senza risparmiarsi e concedendo anche qualche risposta piuttosto curiosa.

Lorella Cuccarini, in particolare, ha ricordato di quando Cristiano Malgioglio si complimentò con Emanuel Lo per il suo fisico scolpito: “Durante una puntata ha fatto i complimenti a Emanuel dicendogli: ‘Vorrei essere al posto di Lorella’. E io gli ho risposto: ‘Guarda che non sei l’unico‘“. La cantante e ballerina, a quel punto, rivela di essere tempestata da numerosi messaggi, da parte di coloro che vorrebbero essere al suo posto, al fianco del collega: “Ricevo tantissimi messaggi da tantissime donne che mi scrivono, in sostanza: ‘Beata te’“.

Lorella Cuccarini scherza sugli addominali di Emanuel Lo: “Pazzeschi!“

Anche Emanuel Lo manifesta entusiasmo per questa esperienza ad Amici e ammette che, al fianco di Lorella Cuccarini, sembra essere ringiovanito: “Con Lorella ho fatto tante cose, ritrovarsi è stato bellissimo, ballare e riballare con lei mi ha riportato talmente indietro che ogni tanto mi sento davvero un ventenne“. Tuttavia, alla domanda sugli addominali dell’insegnante di ballo, la Cuccarini risponde con grande malizia ed ironia: “Hai visto? Pazzeschi, tutti e otto ci sono, ci sono tutti, è difficilissimo, i due più bassi non escono mai“.

Un feeling evidente che però si ferma entro i limiti dello show. La coppia, infatti, smentisce l’ipotesi che i rispettivi partener possano essere gelosi di questo loro rapporto. Parlando del marito Silvio Testi, la Cuccarini ammette: “Si diverte moltissimo, è abituato, anzi credo che mi ami per questa mia passione“. E anche Emanuel parla del suo rapporto speciale con Giorgia, smentendo che possa essere gelosa: “Da sempre io e lei siamo fan l’uno dell’altra, ci siamo conosciuti sul lavoro, supportati nel lavoro“. E ha aggiunto: “Quando mi è stato proposto da Maria De Filippi di rimettermi in gioco, di ballare, mentre io ero preoccupato, lei era super felice“.











