Lorenzo Amoruso, frecciatina a Manila dopo l’intervista a Verissimo?/ “Il potere del silenzio…”

Manila Nazzaro, un fiume in piena a Verissimo “contro” Lorenzo Amoruso

Non è una novità che anche a distanza di mesi dalla fine di un amore sussistano rancori celati o strascichi per divergenze passate. L’ultima intervista di Manila Nazzaro a Verissimo ha messo in evidenza nuovi retroscena sulla rottura con Lorenzo Amoruso, soprattutto nel merito delle turbolenze che hanno portato alla definitiva decisione di prendere strade diverse. La showgirl non ha usato mezzi termini nel raccontare la sua versione dei fatti, prendendo di petto l’ormai ex compagno.

STEFANO ORADEI, NUOVO COMPAGNO DI MANILA NAZZARO/ "Con lei amore a prima vista, la amo follemente"

Come riporta Gossip e Tv, Manila Nazzaro – intervistata sabato scorso a Verissimo – è tornata a parlare della sofferta rottura con Lorenzo Amoruso. Insieme sembravano felici e ad un passo dal grande passo del matrimonio; ma alcuni mesi fa le incomprensioni hanno vinto sulla voglia di costruire un futuro insieme. A tal proposito, la showgirl ha parlato di umiliazioni e modi inaccettabili nei suoi confronti. In particolare, il giudizio forse più duro è stato quello riferito alle presunte diffamazioni subite in corrispondenza delle forti discussioni degli ultimi tempi.

Manila Nazzaro furiosa con Lorenzo Amoruso: "Mi ha umiliata e denigrata"/ "Insulti dal web per sua vendetta"

Lorenzo Amoruso, la velata risposta alle parole di Manila Nazzaro

Era abbastanza prevedibile che dopo le parole forti utilizzate da Manila Nazzaro a Verissimo arrivasse una risposta, rabbiosa o simile, da parte di Lorenzo Amoruso. Stando a quanto riporta Gossip e Tv, l’ex calciatore ha forse utilizzato una metodologia diversa per ribattere a quanto espresso dalla sua ex compagna a Verissimo. Il giorno successivo all’intervista Amoruso ha infatti pubblicato due post sui social ma senza riferimenti diretti a Manila Nazzaro; i più attenti hanno comunque trovato l’antifona tra le righe postate dall’ex difensore.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si baciano al Festival di Venezia/ La coppia innamorata sul red carpet

“Provaci. Il dolore è temporaneo, il rimpianto è per sempre”, questo è il primo messaggio pubblicato da Lorenzo Amoruso il giorno dopo l’intervista di Manila Nazzaro a Verissimo. Una massima giornaliera che sembra lontana dai discorsi affrontati dalla showgirl durante la chiacchierata con Silvia Toffanin. La seconda foto ha però delle argomentazioni che sembrano rimandare al suo mood attuale rispetto alle accuse ricevute dall ‘ex compagna. “Il potere del silenzio; un seme cresce in silenzio, ma un albero cade con grande rumore. La distruzione è rumorosa, ma la creazione è silenziosa; cresci in silenzio”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA