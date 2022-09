Lorenzo Doni ex marito Irene Grandi: perchè si sono lasciati?/ “Matrimonio finito? Mio egoismo: ho capito…”

LORENZO DONI, CHI E’ L’EX MARITO DI IRENE GRANDI

Chi è Lorenzo Doni, l’oramai ex marito di Irene Grandi? Questo pomeriggio la 53enne cantautrice toscana torna negli studi di “Verissimo”, in concomitanza con l’uscita del suo nuovo singolo (una personalissima e intensa cover di “E poi”, capolavoro di Mina e Shel Shapiro del 1973) e l’occasione è propizia per fare luce sulla sua vita privata e su quella relazione che, per stessa ammissione della diretta interessata qualche tempo fa, fa parte del passato. Ma come mai la Grandi e Doni si sono lasciati dopo soli pochi anni di matrimonio e cosa sappiamo di questa inattesa rottura? In attesa di scoprire cosa racconterà l’artista a Silvia Toffanin…

…possiamo fare un salto indietro di quattro anni quando Lorenzo Doni portò all’altare Irene Grandi. All’epoca non si sapeva molto di questo avvocato e istruttore di golf, conterraneo della cantante toscana, che aveva fatto breccia nel suo cuore. Figura molto riservata e lontana dai riflettori dello showbiz, pare che Doni abbia conosciuto Irene nel 2015 grazie ad alcuni amici comuni: come la più classica delle storie d’amore, è cresciuta in maniera graduale finché, al termine di un lungo corteggiamento, l’artista non ha ceduto alle lusinghe dell’uomo (“Mi cercava, mi mandava messaggi: capitolata per sfinimento…” ha scherzato). Da lì a tre anni i due sarebbero convolati a giuste nozze in una cerimonia molto intima e celebrata a Narbolia (Oristano), località sarda molto cara alla ex coppia.

IRENE GRANDI, “IL MATRIMONIO CON LORENZO NON HA FUNZIONATO PERCHE’…”

E poi cosa è successo a Lorenzo Doni e Irene Grandi? A soli quattro anni dai fiori d’arancio, quest’estate la cantautrice ha spiegato che tra loro due è finito tutto, accennando solamente ai motivi che li hanno portati a dirsi addio. I due, va ricordato, non hanno avuto figli e sicuramente -come spiegato dalla 53enne al ‘Fatto Quotidiano’- qualcosa si era rotto: “Ho visto spezzarsi legami fragili, nella vita privata come nel lavoro” ha raccontato la Grandi, spiegando anche il motivo per cui aveva deciso di sposarsi: “L’avevo fatto nel tentativo di capire se mi sentivo cresciuta, forse per ‘calmare’ certi lati di me che avevo sempre incanalato con passione nella musica…” aveva ammesso.

Ma qualcosa evidentemente non è andata nel verso giusto: senza tirare in ballo lo stesso Lorenzo Doni, ma anzi addossandosi le colpe della fine dell’amore, Irene Grandi ha rivelato anche che “nel matrimonio ho capito che in me persiste un sano egoismo da cui non posso staccarmi”, ammettendo candidamente che per lei la priorità resta il lavoro. “E quindi il matrimonio non ha funzionato: è già finito” aveva concluso la Grandi che, sempre nel corso della sua intervista, aveva dato pure la sua versione su cosa sia per lei l’amore, fornendo così indirettamente altri dettagli sulla fine di questa storia. “Oggi è difficile capire cosa sia l’amore: io non lo so ma continuo a cantarlo, perché è l’unico modo in cui riesco ad avvicinarmici davvero… Forse oggi confondiamo l’amore col cinema, la passione, la convenienza” aveva concluso con un pizzico di amarezza.











