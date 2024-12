Si chiamano Lorenzo e Leonardo Tano i figli di Rocco Siffredi e Rosza Tassi. Il pornoattore è molto legato ad entrambi i figli e proprio per loro ad un certo punto della sua carriera ha deciso di lasciare il mondo del porno. Una scelta in parte legata alla sua famiglia, anche se i figli hanno scoperto molto giovani il lavoro del papà. A rivelarlo sono stati proprio i figli di Rocco Siffredi ospiti di Stasera C’è Cattelan che hanno raccontato di aver trovato per caso una videocassetta con un film del papà. “Eravamo piccoli, abbiamo preso una cassetta in mano e c’era scritto sopra ‘Tarzan’” – hanno raccontato Lorenzo e Leonardo che mossi dalla curiosità di scoprire cosa ci fosse dentro si sono ritrovati a scoprire il lavoro dei genitori.

“Abbiamo messo la vhs nel videoregistratore e lì c’erano i nostri genitori insieme” – hanno raccontato Lorenzo e Leonardo Tano, i figli di Rocco Siffredi nati dall’amore con la moglie Rosa Caracciolo.

Chi sono Lorenzo e Leonardo Tano i figli di Rocco Siffredi e Rosza Tassi

Ma chi sono Lorenzo e Leonardo Tano, i figli di Rocco Siffredi e Rosza Tassi? Lorenzo Tano è il primogenito e ha seguito in parte le orme dei genitori visto che dopo aver conseguito una laurea in Finanza ed Economia e Commercio ha deciso di cambiare del tutto settore dedicandosi alla regia e fotografia. Due grandi passioni che ha deciso di trasformare in lavoro, visto che ha iniziato a lavorare per la casa di produzione di famiglia come project manager. Proprio Rocco Siffredi, dalle pagine del Corriere della Sera, ha raccontato: “da appassionato di tecnologia, gli ho fatto cambiare tutta l’attrezzatura, che era un po’ datata, ma lui non sapeva usare le nuove telecamere così ho dovuto fargli un po’ di formazione”. Poco dopo Lorenzo ha iniziato a lavorare nella produzione e da allora collabora attivamente con il papà.

Poi c’è Leonardo Tano, il secondo figlio, che si è fatto conoscere ed apprezzare dal grande pubblico nel dance show di successo Ballando con le stelle. Il percorso di Lorenzo a Ballando è stato in crescendo con il figlio di Rocco che è balzato anche alla cronaca rosa per un flirt con la maestra di ballo Lucrezia Lando. Una simpatia che si è trasformato in qualcosa di più, visto che i due sono diventati una coppia e sono ancora uniti ed innamorati! Non solo Leonardo si è fatto apprezzare anche come modello lavorando per diversi brand di moda senza dimenticare la sua carriera nell’atletica dove ha stabilito un primato con un tempo di 7”87 nei 60 metri a ostacoli indoor disputati ad Ancona.

