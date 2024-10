Lorenzo e Leonardo Tano, chi sono i figli di Rocco Siffredi: la carriera del primogenito

Lorenzo e Leonardo Tano sono i figli di Rocco Siffredi, che oggi pomeriggio si racconterà ai microfoni di Caterina Balivo in un’intervista a La volta buona su Rai 1. La famiglia del pornoattore è composta dalla moglie Rosa Caracciolo, ex modella e anch’essa attrice a luci rosse conosciuta nel 1993 e con la quale è convolata a nozze lo stesso anno, e per l’appunto dai due figli Lorenzo e Leonardo, nati rispettivamente nel 1996 e nel 1999.

Lorenzo Tano, il primogenito, ha studiato Finanza ed Economia e Commercio: dopo la laurea, si è avvicinato al mondo della regia e della fotografia, di cui è sempre stato un grande appassionato, lavorando per la casa di produzione del padre come project manager e operando anche dietro la macchina da presa. Ricordando la decisione di collaborare con papà Rocco, Lorenzo al Corriere della Sera nel settembre 2023 aveva dichiarato: “Prima, da appassionato di tecnologia, gli ho fatto cambiare tutta l’attrezzatura, che era un po’ datata, ma lui non sapeva usare le nuove telecamere così ho dovuto fargli un po’ di formazione. Da lì in poi ho iniziato a lavorare fisso in produzione, concentrandomi anche su tutta la parte di progetti futuri, di ampliamento del business“.

Lorenzo e Leonardo Tano, carriera e vita privata

Lorenzo Tano, primogenito di Rocco Siffredi, è diventato anche un personaggio televisivo avendo preso parte nel 2023 a Ballando con le stelle in coppia con Lucrezia Lando: con la sua insegnante di danza si è subito instaurata una chimica non indifferente che li ha poi portati ad innamorarsi e, ad oggi, il loro rapporto di coppia sembra procedere a gonfie vele.

Cosa sappiamo invece di Leonardo Tano, il secondo figlio di Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo? Classe 1999, ha studiato Ingegneria meccanica e ha frequentato un Master presso il Politecnico di Milano. In carriera ha sfilato per diversi brand ma, oltre ad essere un ex modello, è soprattutto una stella nascente dell’atletica: nel gennaio 2023 ha stabilito il suo personale primato con un tempo di 7”87 nei 60 metri a ostacoli indoor disputati ad Ancona. A differenza del fratello Lorenzo, di lui non si conoscono informazioni sulla vita privata e non sappiamo se abbia una fidanzata o meno.

