Lorenzo e Leonardo Tano sono i due figli di Rocco Siffredi e Rozsa Tassi (Caracciolo). La donna – madre dei due – sarà ospite nella trasmissione di Verissimo in programma sabato 16 Novembre 2024. I due figli della coppia hanno entrambi un ruolo nell’azienda di famiglia ma nessuno dei due vuole intraprendere la carriera avuta dal padre.

Lorenzo ha 28 anni ed è laureato in Finanza, Economia e commercio mentre Leonardo ha 24 anni ed è laureato in ingegneria meccanica anche se ha poi seguito un’altra sua passione in quanto è anche protagonista dell’atletica italiana. Lorenzo tra le altre cose ha preso parte lo scorso anno all’edizione di Ballando con le Stelle dove ha ottenuto un discreto successo, complice una personalità invidiabile.

Lorenzo si occupa inoltre della gestione della casa di produzione di famiglia e ha raccontato lo scorso anno di aver partecipato a Ballando con le Stelle proprio dopo aver rotto con la propria fidanzata dopo dodici anni: “Ho accolto quell’invito quasi come un segnale, lei mi chiedeva sempre di andare a ballare ma io non volevo e ora è un’opportunità per me”. Lorenzo ha conosciuto li l’amore con la ballerina Lucrezia Lando.

Rocco Siffredi, il rapporto con i figli Lorenzo e Leonardo Tano

Più volte Rocco Siffredi ha raccontato di come per i figli e per la moglie non sia stato semplice affrontare questa vita e qualche tempo fa a Verissimo si confessò: “Non ho mai rinnegato il mio lavoro e non lo rinnegherò mai ma sento di aver trascinato mia moglie e i miei figli ad avere una croce che non hanno scelto. Essere un attore hard e avere una famiglia sono due cose che devi separare”, ha spiegato l’attore.

I due figli hanno raccontato a Stasera C’è Cattelan di aver scoperto in maniera piuttosto casuale il lavoro del padre e a quei tempi anche della madre: “Eravamo piccoli, abbiamo preso una cassetta in mano e c’era scritto sopra Tarzan, abbiamo messo videocassetta e li c’erano i nostri genitori”. Era la versione soft poi hanno raccontato i genitori.

Recentemente in questo 2024 è stata pubblicata la serie ‘Super Sex’ incentrata proprio sulla vita di Rocco Siffredi e i figli hanno rivelato di aver scoperto tante cose del padre mediante la visione della serie: “E’ stato emozionante vedere la storia di mio padre in un film, mi hanno colpito alcuni aspetti della sua vita da giovane, è stato particolare”.