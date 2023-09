LORENZO LICITRA È MARCO MENGONI A TALE E QUALE SHOW 2023/ Malgioglio estasiato: “È stato meraviglioso!”

La prima puntata di Tale e Quale Show 2023 prosegue con il vincitore dell’edizione di X Factor alla quale parteciparono i Maneskin: Lorenzo Licitra. Per questa sua prima esibizione a Tale e Quale dovrà interpretare Marco Mengoni. “Spero che questo programma mi aiuti a trovare quella parte più fresca, divertente e leggera”, ammette il cantante, che dovrà esibirsi in “Due vite”.

L’esibizione va molto bene, poi la parola passa alla giuria. Il primo giudizio sull’esibizione arriva da Loretta Goggi: “Volevo farti tantissimi complimenti perché la tua voce da tenore sei riuscito a schiacciarla, continua così!”. Tocca poi a Malgioglio: “Lui è stato molto interessante, ha una voce straordinaria!”. Tocca poi a Panariello: “La tua voce si sapeva fosse meravigliosa, però ciò che ho apprezzato sono le intenzioni: lo sguardo, il suo modo di muoversi, hai interpretato Mengoni.”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Lorenzo Licitra indossa i panni di Marco Mengoni a Tale e Quale Show 2023

Lorenzo Licitra, noto per la sua vittoria nell’edizione italiana di X Factor nel 2017, si prepara a una sfida di alto livello nel venerdì sera televisivo di Raiuno. Il nuovo concorrente di Tale e Quale Show, con la sua voce potente e il suo carisma, è pronto a stupire il pubblico a reinterpretare Marco Mengoni, uno degli artisti italiani più amati e apprezzati degli ultimi anni. Una sfida decisamente impegnativa per il concorrente, ma Lorenzo Licitra è ben consapevole del suo talento e ha tanta voglia di mettersi in gioco e di sorprendere.

La sua partecipazione nel programma di Carlo Conti rappresenta un’opportunità per dimostrare la sua versatilità artistica e la sua abilità nel ricreare le performance di un grande cantante come Marco Mengoni. Una sfida non semplice quella di imitare Mengoni che, ricordiamo, nella sua carriera ha partecipato ben tre volte al Festival di Sanremo, trionfando nel 2013 con L’essenziale e nel 2023 con Due vite.

Lorenzo Licitra: dalla vittoria ad X Factor a Tale e Quale Show 2023

Lorenzo Licitra è uno dei concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show 2023, il programma di successo del venerdì sera presentato da Carlo Conti su Rai1. Dopo la vittoria ad X Factor, battendo i Maneskin, la strada di Licitra è stata di alti e bassi. Il cantante ha tentato di partecipare al Festival di Sanremo senza però riuscire a mettere a segno uno dei suoi sogni più grandi: calcare il palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo. Inutile negarlo: Sanremo resta il palcoscenico più ambito e desiderato da chi fa musica. Finora non ci è riuscito, ma la voce di Lorenzo è riuscita a superare i confini nazionali visto che il cantante ha suonato al Palazzo delle Nazioni Unite.

Tanti i sogni nel cassetto tra cui un concerto a Liverpool in Inghilterra. Un sogno che ha sfiorato, visto che il cantante ha partecipato al concorso “Una voce per San Marino” per conquistarsi un posto per partecipare all’Eurovision. Anche in questo caso però non ci è riuscito, visto che a trionfare è Piqued Jacks con Like an Animal.

Lorenzo Licitra: “dopo X Factor volevano trasformarmi nel Michael Bublé italiano”

La partecipazione a Tale e Quale Show 2023 rappresenta una grande opportunità per Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor 2017. A sei anni da quella vittoria, il cantante è pronto a rimettersi in gioco nel popolare varietà del venerdì sera di Raiuno. Dopo la vittoria a X Factor ha vissuto momenti di grande euforia, ma ai microfoni di RDS ha confessato: “volevano trasformarmi nel Michael Bublé italiano”. Alla vigilia della prima puntata di Tale e Quale Show 2023, il tenore ha rilasciato una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni raccontando le sue emozioni, ma anche le sue preoccupazioni.

“Non vorrei mai imitare un mito irraggiungibile come Madonna” – ha rivelato Licitra parlando delle imitazioni che potrebbero essergli assegnate durante la sua avventura nel programma di Carlo Conti. Anche sui giudici ha qualcosa da ridire: “il giudice che più temo è Loretta Goggi. Una grandissima artista, molto sensibile”.











