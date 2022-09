Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi ospiti di Uomini e Donne/ Proposta di matrimonio…

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi tornano a Uomini e Donne

Appuntamento speciale con Uomini e Donne che torna in onda oggi, giovedì 22 settembre, alle 14.45 su canale 5. Oltre ad occuparsi del trono classico e delle dame e dei cavalieri del trono over, Maria De Filippi, oggi, ospiterà una delle coppie più amate della storia del programma di Maria De Filippi. Innamorati e sempre più felici, infatti, torneranno nello studio dove si sono conosciuti Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. La coppia convive da tempo e tra pochi mesi allargherà la famiglia con la nascita della prima figlia.

Lorenzo e Claudia, infatti, da pochi mesi, hanno annunciato la gravidanza condividendo la loro gioia con i fan che, dopo averli seguiti a Uomini e Donne, continuano a farlo sui social. Cosa racconteranno ai microfoni di Maria De Filippi? Sveleranno il nome scelto per la loro bambina?

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: la verità sul matrimonio

Concentrati sull’arrivo della loro bambina, nei progetti di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi non c’è il matrimonio. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tuttavia, non nasconde la voglia di indossare l’abito bianco e convolare a nozze al punto da aver scritto una lettera a Lorenzo pubblicata dal settimanale Di Più in cui gli chiede il motivo per cui non le chiede di sposarlo.

“Ci tengo tanto, eppure quando ti parlo di matrimonio mi dici sempre che è presto, che è meglio attendere che la nostra bimba cresca. Vorrei più stabilità per la nostra bambina. Credo che un amore come il nostro meriti di essere celebrato con un giorno speciale, quello del nostro matrimonio”, ha scritto Claudia nella lettera. Del matrimonio, la coppia parlerà anche a Uomini e Donne?

