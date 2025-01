Lorenzo Spolverato è gay? Questa la domanda più frequente del momento. Del resto intorno al ragazzo ci sono state diverse speculazioni soprattutto dopo che il famoso “guru della moda” ha rivelato alcune presunte vicende successe tra lui e il modello milanese. Partiamo innanzitutto a capire chi è il cosiddetto guru della moda e cosa aveva detto in precedenza per farlo poi finire nella bufera, come sta accadendo in questi giorni.

Si tratterebbe di Saro Mattia Taranto, ovvero colui che lavora per il celebre stilista Alviero Martini. Ormai il suo nome sta facendo il giro del web dopo che aveva dichiarato di avere avuto un flirt con lui. Non solo, l’uomo avrebbe anche fatto sapere che a Lorenzo Spolverato piacerebbero gli uomini, cosa che allo staff del gieffino non è affatto piaciuta e che l’ha portato poi ad intraprendere azioni legali contro chiunque diffami il giovane protagonista del Grande Fratello.

Lorenzo Spolverato, la smentita sull’omosessualità e la “denuncia” del suo staff

“Mi è stato proposto, ma io non ho accettato“, questa la risposta di Lorenzo Spolverato che ha smentito tutto e ha precisato di non aver mai ceduto alle avances dell’uomo. Sulla sua sessualità pare essere Luca Calvani quello più dubbioso in assoluto, dato che si è “impuntato” per sapere quale sia l’orientamento sessuale del ragazzo. Queste alcune parole del guru della moda: “Io e Lorenzo ci siamo conosciuti alla prima di Milano per il film Runner il 2 dicembre 2023“. Poi continua dicendo che Lorenzo è stato molto malizioso e che si sarebbe mostrato decisamente interessato a lui. Il colpo di scena – sempre secondo il suo racconto – è quello del bacio avvenuto dopo: “Passionale e sentito“, dice il guru della moda.

Ciononostante, si ha il timore che quello di Saro sia solo un mero modo per andare a cercare ulteriore fama sui social, e non solo. Saro è stato anche smentito in maniera decisa da Lorenzo Spolverato, che ha definito le sue come “Sciocchezze“, dicendo di non aver mai rilasciato dichiarazioni sul suo orientamento sessuale. Oltretutto, è stato messo anche in discussione il rapporto con Shaila Gatta da parte dei fan che hanno pensato fosse gay dal momento dell’uscita della news. Anche la ballerina in passato aveva avuto dubbi sulla sua sessualità, ma Lorenzo ha sempre tenuto a distaccarsi da qualsiasi speculazione.