Il tema più gettonato di questa settimana al Grande Fratello è senza dubbio la presunta omosessualità di Lorenzo Spolverato. Questa sera durante la diretta il Guru della moda è entrato nel reality per chiarire la sua posizione su quanto ha dichiarato nelle ultime settimane. Ma facciamo un piccolo riassunto sul retroscena della vicenda. Tempo fa, Saro Mattia Taranto alias il Guru della moda aveva detto che circa un anno fa dopo che Lorenzo Spolverato lo aveva portato a casa lo aveva anche baciato. E si sarebbe trattato di un bacio passionale.

Da quel momento si è scatenato il gossip sui due e Alfonso Signorini aveva annunciato che fuori dal programma una persona soprannominata come “il Guru della Moda” stava rilasciando interviste sulla questione, fino ad arrivare alla diretta di oggi 16 gennaio 2025 quando Saro Mattia Taranto è entrato per un confronto con il modello. In tutto ciò Shaila Gatta è stata interpellata dal conduttore per venire informata su ciò che sta succedendo al suo fidanzato. La sua risposta ha letteralmente scioccato il pubblico. Ecco cos’ha detto.

Shaila Gatta ha risposto ad Alfonso Signorini dopo essere stata informata di quello che Lorenzo Spolverato avrebbe affrontato durante la serata. “Shaila, secondo te Lorenzo è gay?“, le ha chiesto. “Quando mi vede qualcosa funziona“, ha risposto Shaila Gatta, che poi è tornata a sedersi insieme agli altri concorrenti godendosi la scena. Il modello milanese ha sempre negato di conoscere il ragazzo e ha detto di non averlo mai baciato, con occhi sinceri e tanta sicurezza. Dall’altra parte, invece, Saro ha risposto incredulo su questa presunta dimenticanza del ragazzo.

Non solo, alla fine del confronto Alfonso Signorini ha chiesto a Saro Mattia Taranto se volesse dire qualcosa alla fidanzata di Lorenzo Spolverato e lui ha risposto così: “Le mamme hanno sempre ragione“. Il motivo? Tempo fa, la mamma dell’ex velina aveva salutato Shaila Gatta con un messaggio sulla soglia della porta rossa, dicendole che tutti fuori stavano dicendo che Lorenzo era omosessuale. La ballerina non ha mai dato peso alle voci, e nemmeno stasera sembra esserne stata troppo coinvolta.