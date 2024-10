Lorenzo Spolverato choc al Gran Hermano: “Con Helena Prestes ho giocato“

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta proseguono la loro temporanea avventura nella Casa del Gran Hermano, dopo lo scambio con Maica Benedicto che ha invece trascorso qualche giorno al Grande Fratello 2024 per poi rientrare subito in Spagna. E, proprio nella versione spagnola del reality, i due concorrenti si sono sensibilmente avvicinati mettendo a nudo una volta per tutte i sentimenti che nutrono l’uno per l’altra. Tra i due è infatti arrivato il bacio, con tanto di coccole e dichiarazioni che sembrano mettere la parola “fine” al “quadrilatero amoroso” con Helena Prestes e Javier Martinez.

Ma, oltre all’avvicinamento a Shaila, sono alcune dichiarazioni di Lorenzo a far discutere. Il concorrente, chiacchierando con i coinquilini spagnoli, ha infatti parlato del rapporto avuto nella Casa con Helena, sostenendo che fosse innamorata di lui ma che lui non fosse preso allo stesso modo. A tal punto da “smascherarsi”, come mostra un video circolante su X, e confidare: “Con la brasiliana, la modella, ho giocato“.

Lorenzo Spolverato, la rivelazione su Shaila e l’avvicinamento

La dichiarazione di Lorenzo Spolverato ha ovviamente scatenato le feroci reazioni del web, che l’hanno accusato di aver giocato con i sentimenti di Helena Prestes al Grande Fratello 2024 ben consapevole che la modella nutrisse un interesse per lui. ““Con la Brasiliana ho giocato.” Glielo avesse mai detto in faccia ad Helena. MAI! Veramente un senza pa**e. Se lo sentisse Helena sarebbe NERAH! E intanto quella poveretta ancora che lo difende ed elogia ogni volta che può“, si legge tra i commenti al video.

La poca chiarezza di Lorenzo sui suoi sentimenti è stata parecchio contestata dal pubblico del reality, e anche Helena Prestes in Casa ha recentemente confessato quanto il coinquilino le avrebbe rivelato su Shaila: il ragazzo, riferisce la modella, avrebbe infatti ammesso di vedere Shaila solo come amica e non come una possibile compagna, poiché non la vedrebbe come una ragazza che potrebbe piacergli. La confessione di Lorenzo, però, ora è smentita dai fatti e dall’avvicinamento all’ex Velina nella Casa del Gran Hermano.