Lorenzo Spolverato rischia un provvedimento disciplinare?

Lorenzo Spolverato è finito nuovamente nel mirino del web dopo la durissima lite con Shaila Gatta. Al termine della festa romana organizzata dal Grande Fratello sabato scorso, il modello milanese è stato protagonista di una discussione pesante con la fidanzata Shaila Gatta. Tutto è avvenuto in piena notte e tra i due sono volate parole dure che la regia ha censurato. Parte della lite è stata poi trasmessa nel daytime del 20 gennaio 2025 che ha mostrato come tutto sia iniziato in camera da letto. I toni, già abbastanza alti, sono diventati di fuoco quando Shaila ha raggiunto in cucina Lorenzo.

Poche le immagini trasmesse ma sabato notte, durante la diretta, la regia ha ripreso Lorenzo che, visibilmente nervoso, mentre Eva Grimaldi, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi provavano a calmarlo, ha lasciato tutti rifugiandosi in bagno dove ha scaricato la rabbia con pugni al muro che il cui rumore è stato diffuso dai microfoni.

Il web chiede un provvedimento disciplinare contro Lorenzo Spolverato

Il video con Lorenzo Spolverato che va in bagno dove colpisce il muro con dei pugni è diventato virale sul web e, di fronte a tale gesto, il pubblico chiede un provvedimento disciplinare. Già in passato, Lorenzo è stato ripreso da Alfonso Signorini e gli autori che l’hanno esortato a correggere il suo atteggiamento giudicato a volta “aggressivo”. Sabato notte, visibilmente nervoso, ha provato a calmarsi da solo ma tale gesto non è piaciuto al pubblico.

Per il momento, nonostante la richiesta del popolo del web, non ci sono indiscrezione su un presunto provvedimento disciplinare nei confronti di Lorenzo che, ad oggi, sembra essere l’unico in grado di smuovere la casa e creare dinamiche. La lite tra Lorenzo e Shaila sarà al centro della puntata odierna del Grande Fratello nonostante tra i due ci sia stata già la pace e non è da escludere una ramanzina da parte di Signorini.

