Discussioni accese sui social, dibattiti che hanno diviso il web e che sembravano non intaccare il parere degli autori del Grande Fratello 2024 e in particolare di Alfonso Signorini. Alla fine però, la ‘bacchettata’ è arrivata per Lorenzo Spolverato. Già nel corso della scorsa puntata proprio il conduttore si è preso un momento per redarguire il concorrente rispetto ai suoi modi a volte bruschi e coloriti dal punto di vista verbale, intimandogli moderazione onde evitare sanzioni e provvedimenti decisamente più seri.

Erica Migliano, l’ex fidanzata di Stefano Tediosi sbotta: “Qualcuno vuole coprire la verità”/ “Una diffida…”

Come riporta Biccy, anche in confessionale al Grande Fratello 2024 è arrivata una strigliata non da poco per Lorenzo Spolverato al fine di limare i suoi comportamenti spesso divisivi. Lui stesso, parlando con Amanda Lecciso, ha svelato il contenuto della chiacchierata avuta in confessionale. “Mi è stato detto di abbassare i toni, ma non è la prima volta che a me sono stati fatti dei confessionali tosti… Tanto è vero che adesso sono cambiato; sono in una situazione di riflessione, di accettazione, non attacco più nessuno”.

Simona Tagli attacca Beatrice Luzzi: "E' rimasta ferma a vent'anni fa"/ "In lei vedo poca umiltà"

Lorenzo Spolverato promette un cambiamento al Grande Fratello 2024: “Ecco cosa farò adesso…”

Lorenzo Spolverato ha dunque ammesso di essere stato redarguito più volte dagli autori del Grande Fratello 2024, al punto da aver modificato i suoi comportamenti. “Mi hanno detto: ‘Modifica l’atteggiamento da aggressivo e vedrai che le cose vanno da sé’, e io ho detto a loro: ‘Va bene, lo farò subito’. Il concorrente ha poi aggiunto: “Mi devo accorgere di equilibrare il mio dire la verità e combattere le ingiustizie e farlo in un modo elegante e senza sembrare arrogante anche perchè non lo sono”.

Helena Prester e Javier Martinez travolti dalla passione al Grande Fratello/ Sospiri e baci nella notte

Dunque, Lorenzo Spolverato non ha alcuna intenzione di rischiare una squalifica al Grande Fratello 2024 ed è pronto a tornare sui suoi passi: “A volte i miei modi possono sembrare provocatori ma è una forma di difesa; adesso avrò più controllo ed eleganza”.