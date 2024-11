Lorenzo Spolverato: perché rischia la squalifica al Grande Fratello 2024

Squalifica o provvedimento disciplinare in arrivo per Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024? Il modello milanese rischia di dover lasciare la casa più spiata d’Italia d’ufficio a causa di alcune frasi che hanno scatenato la dura reazione del web che ha fatto partire una vera crociata nei suoi confronti. Diverse alcune uscite infelici da parte di Spolverato che stanno spaccando il web tra chi chiede un provvedimento disciplinare nei suoi confronti puntando tutto sulla squalifica immediata e chi, invece, lo difende citando le uscite infelici di altri concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello 20245.

Daiami, chi è la mamma di Yulia Bruschi al Grande Fratello 2024/ “Ha sofferto tanto, prima non mi capiva…”

La richiesta della squalifica nei confronti di Lorenzo Spolverato è arrivata dopo la seguente frase pronunciata da Lorenzo: “Javier a me le cose non le dice, ha paura. (…) Che pisciazza. Che uomo, che pisciazza. Se lo becco, mamma mia… Se lo becco”. Poi, durante una conversazione con Yulia, ha aggiunto: “Ho sognato che lo menavo. Non lo posso vedere in ‘sti giorni. Assurdo. Non so perché”.

Simone Costa, chi è l’ex fidanzato di Yulia Bruschi Grande Fratello 2024/ Retroscena choc: “L’ha denunciata!”

Lorenzo Spolverato a rischio al Grande Fratello 2024: web diviso

Il popolo del web si è letteralmente spaccato: accanto all’hashtag #fuorilorenzo, su X (il vecchio Twitter, ndr), ha spopolato anche l’hashtag #iostoconlotenzo. Il modello 28enne milanese, dunque, divide il popolo del web tra chi lo vorrebbe fuori dalla casa del Grande Fratello 2024 e chi, invece, lo considera uno dei concorrenti più forti, capace di smuovere la casa e creare dinamiche con il suo carattere schietto e diretto. Di fronte ad alcune frasi infelici e alla polemica nata sul web, questa sera, qualche provvedimento potrebbe arrivare nei confronti di Lorenzo Spolverato.

Perché Federica Petagna ha baciato l'ex fidanzato Alfonso D'Apice al Grande Fratello 2024?/ Lei svela tutto!

Si tratta, tuttavia, di una semplice indiscrezione: non c’è alcuna ufficialità sul provvedimento disciplinare che potrebbe colpire Lorenzo che è al televoto; ad oggi, infatti, il televoto non è stato annullato come invece è accaduto in altre occasioni. Alfonso Signorini, dunque, questa sera, potrebbe semplicemente limitarsi ad un richiamo ufficiale.