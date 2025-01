Grande Fratello, Zeudi Di Palma critica Lorenzo: “Non sono nata ieri“

La Casa del Grande Fratello si è fatta decisamente infuocata in seguito all’inatteso avvicinamento tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez, avvenuto tra abbracci e coccole a letto notturne. I due protagonisti il giorno dopo si sono ritrovati a confidarsi su quanto hanno vissuto, durante una chiacchierata in salone, come mostra un video circolante sui social, e hanno tirato in ballo anche Lorenzo Spolverato. Secondo l’ex Miss Italia, infatti, il loro coinquilino non sarebbe affatto contento del loro avvicinamento e per un motivo ben preciso.

La modella si è confidata a tal riguardo e, riferendosi proprio al comportamento di Lorenzo, ha spiegato ad Javier: “Non sono nata ieri, io studio molto i comportamenti delle persone, lui l’ha capito e lo sa molto bene. A me va benissimo che tu sia così, ma non intaccare la mia persona perché io ti mangio“. Il pallavolista le domanda a cosa si riferisca, e la modella tira in ballo la recente lite intercorsa tra Lorenzo e Luca: “Da quello che è successo è scaturito tutta questa tiritera tra lui e Luca, scaturita dal fatto che io e te abbiamo parlato ieri sera a letto e non ci nascondiamo dietro un dito“.

Zeudi Di Palma e la ‘teoria’ su Lorenzo Spolverato: “A lui spaventa che…“

Secondo Zeudi Di Palma, dunque, l’intimo avvicinamento notturno con Javier Martinez al Grande Fratello avrebbe scatenato il malumore di Lorenzo Spolverato, così come la lite tra lui e Luca Calvani. Ma non solo: secondo lei, infatti, il modello milanese avrebbe paura che la nascente liaison tra Zeudi e Javier possa sovrastare la relazione tra lui e Shaila e diventare così più popolare della loro. E questo, a suo dire, sarebbe dovuto al carattere egocentrico del coinquilino.

“Il punto è un altro: al di là di noi, qualsiasi cosa succede qua dentro, qualsiasi dinamica che possa sovrastare il fatto che lui non venga citato, a lui spaventa. Io sto notando questa cosa e lui lo sa: io quando sono entrato gliel’ho detto che è troppo egocentrico, a me non piaceva proprio da spettatrice, lo detestavo“, commenta Zeudi parlando di Lorenzo a Javier. E la furiosa lite con Luca sarebbe nata proprio per questo: “Se ci penso mi chiedo: ‘Perché ha reagito così oggi? Perché ha alzato un polverone su questa cosa?“.

