Volano ancora stracci nella casa del Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Luca Calvani, i due gieffini nelle scorse ore sono tornati a cantarsele durante un confronto avvenuto in giardino. Tutto è nato dopo una chiacchierata tra Shaila Gatta e il giovane modello, che stavano parlando di Javier Martinez, alleato fedele di Luca Calvani, che si è intrufolato nel discorso dopo non aver compreso con chiarezza quanto detto nei minuti precedenti.

“Forse vedete flotte di aerei che arrivano per Javier e vi danno fastidio, voi invece dovete lavorare molto per far arrivare gli aerei” le parole di Luca Calvani che hanno scatenato la reazione rabbiosa di Lorenzo Spolverato. “Non hai capito niente del discorso che stavamo facendo, non mi interessa la tua domanda, la prossima volta quando arrivi chiedi di cosa stiamo parlando perché non hai capito” ha tuonato Lorenzo Spolverato contro l’attore e regista pratese che ha scatenato anche la risata ironica di Shaila Gatta.

Lorenzo Spolverato punge Javier Martinez: cosa è accaduto al Grande Fratello

Negli istanti precedenti all’intromissione di Luca Calvani nel discorso tra Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Stefania Orlando, il modello aveva parlato così del compagno di gioco Javier Martinez, con il quale non ha mai goduto di un buon rapporto nella casa del Grande Fratello:

“Javier sta nella zona di comfort, ci vive perennemente e non ascolta le sue emozioni, questa è la mia verità su di lui, a me danno fastidio alcune cose, qua è anche bello un po’ mettersi in gioco per crescere. Non è una gelosia” ha chiarito Lorenzo Spolverato che allo stesso tempo ha punto Javier, dicendo che il pallavolista argentino starebbe censurando una parte di se stesso e così facendo non si starebbe godendo il percorso a pieno nella casa del Grande Fratello.

