Nonostante il Grande Fratello abbia chiaramente detto ai concorrenti che non è consentito comunicare tra la casa e il tugurio nelle scorse ore Lorenzo Spolverato ha provato a sentire cose stesse accadendo nella casa più spiata d’Italia tra Shaila Gatta ed Helena Prestes. Tra le due gieffine infatti è scoppiata un’accesa discussione durante la quale l’ex velina ha accusato la sua compagna d’avventura di essere falsaz e non solo. La vicenda ha fatto innervosire non poco Lorenzo, nel tugurio infatti ha prima colpito la porta con la mano e subito dopo ha lanciato uno sgabello in aria.

Gli altri gieffini che si trovano con lui nel tugurio sono apparsi non poco infastiditi dal comportamento di Lorenzo Spolverato e gli hanno fatto subito notare che vale anche per lui la regola di attaccarsi al muro per ascoltare cosa succede nella casa del Grande Fratello. Su tutte le furie Yulia Bruschi gli ha ricordato che da giorni lui rimprovera tutti quelli che provano a farlo, però lui ha fatto la stessa cosa. Il gieffino le ha chiaramente detto di farsi i fatti i suoi e di non intromettersi, a quel punto è scoppiata una discussione tra loro.

Tensione alle stelle nel tugurio del Grande Fratello: scoppia la lite tra Lorenzo Spolverato e Yulia Bruschi

Mentre discutevano nel tugurio Yulia Bruschi ha detto a Lorenzo Spolverato che avrebbe dovuto dare l’esempio ma ha violato lui stesso il regolamento del Grande Fratello. Ha poi detto che lei non ci sta se lunedì li puniscono e li fanno rimanere lì, non ci vuole rimettere a causa sua. Più volte la gieffina gli ha detto di non urlare, visibilmente infastidita ha poi detto: “Continua pure a comportarti così. Rompi sempre i co***ni dalla mattina alla sera e poi fai come cavolo ti pare.”

Lorenzo Spolverato e Yulia Bruschi hanno continuato a discutere nel tugurio del Grande Fratello, lei ci ha tenuto a ribadire che non ha parlato con Giglio a differenza sua che è andato ad ascoltare cosa diceva Shaila. Al gieffino ha detto che sicuramente lunedì dovranno fare i conti con una ramanzina enorme, gli ha anche detto che il suo atteggiamento è controproducente. La gieffina ha poi ricordato a Lorenzo che la redazione lo ha ripreso a causa del suo atteggiamento aggressivo, però lui sta continuato e non si sta comportando come dovrebbe.