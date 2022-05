Lory Del Santo/ Ancora isolata dal gruppo: strategia per tornare a Playa Sgamada?

Lory Del Santo attaccata dal gruppo: Vladimir Luxuria in sua difesa

Puntata importante, quella di oggi all’insegna dell’Isola dei Famosi, per la naufraga Lory Del Santo, che si troverà a dover sfidare al televoto un’altra donna molto forte, Laura Maddaloni. Una delle due, tuttavia, sarà chiamata a lasciare Playa Palapa per recarsi molto probabilmente a Playa Sgamada. A chi toccherà? In attesa di scoprire quale sarà l’esito del televoto, prosegue per Lory la sua avventura in Honduras, dove le emozioni sono senza dubbio amplificate. Lo abbiamo notato nelle recenti puntate, quando la Del Santo si è commossa di fronte per le parole del giovane compagno Marco Cucolo, contento nel riabbracciarla.

Intanto il suo percorso procede lineare e lo dimostra anche il recente commento dell’opinionista Vladimir Luxuria che, in una intervista alla rivista TV Mia ha incluso Lory Del Santo tra i suoi concorrenti preferiti dell’edizione. Il motivo? Il suo modo di giocare sempre molto corretto e senza mai screditare gli altri compagni di avventura. Nonostante il suo atteggiamento, però, la Del Santo continua ad essere “punita” dal gruppo e ad essere quindi isolata. A spiegarne le ragioni è stata proprio Vladimir che, con occhio attento ha fornito la sua persona ma probabilmente veritiera teoria: “Ti mettono da parte perché tu non ti sei voluta schierare con nessun gruppo”.

Le teorie dei naufraghi sul comportamento di Lory Del Santo

Lory Del Santo, amata in Italia ma tenuta a debita distanza dai suoi compagni in Honduras. Sarebbe questa la parabola della naufraga che è stata di recente oggetto di feroci critiche da parte del suo gruppo. Dopo essere rimasta a lungo a Playa Sgamada – dove potrebbe presto fare ritorno in base all’esito dell’ultimo televoto – la Del Santo finisce con l’essere la concorrente più “incompresa” dell’Isola dei Famosi. Nicolas Vaporidis non si risparmia: “Ha una teatralità in ogni sua cosa, è il suo schema di gioco”, ha sentenziato. E non sarebbe l’unico poiché anche altri naufraghi hanno sottolineato come Lory sia solita fare cose apparentemente senza senso come tagliare legnetti nonostante vi sia già la legna a disposizione per il fuoco oppure passeggiare senza meta.

C’è chi ha definito l’atteggiamento di Lory Del Santo puro vittimismo e chi crede che la sua sia tutta una strategia. Di quest’ultima teoria ne sarebbe convinto Edoardo Tavassi, secondo il quale la compagna di avventura starebbe facendo di tutto per farsi ancora nominare e tornare a Playa Sgamada. La regista ed attrice, di contro, si è difesa limitandosi a sorridere alle accuse e commentando: “La libertà è relativa in questo gruppo”. Ma dunque, il suo atteggiamento è davvero frutto di una strategia ben precisa?











