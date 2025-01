Lory Del Santo sarà una delle protagoniste del programma Storie di Donne al Bivio. La vita della donna ha vissuto tante vicissitudini, tante storie, alcune piuttosto drammatiche. Attrice e showgirl, abbiamo visto Lory Del Santo in varie vesti, andiamo a conoscerla meglio e vedere chi è realmente Loredana Del Santo.

Lory Del Santo è nata a Povegliano Veronese il 28 Settembre 1958, la donna nasce nella campagna veronese da una famiglia di umili origini e vive insieme alla madre e alla sorella più piccola Paola. Lory debutta nel mondo della tv da giovanissima, a soli 16 anni esordisce come valletta al Festivalbar e la vediamo poi qualche anno dopo come modella a Miss Universo, rappresenta l’Italia.

Lory Del Santo debutta nel mondo della tv, rappresenta il personaggio della donna sexy un pò svampita, e pian piano gira diversi film. Poi lavora come ‘bigliettaia’ nel programma tv Drive In e dopo una serie di trasmissioni si ritira a vita privata a fine anni ’90. Lory – dopo qualche breve reintegro – ha partecipato nel 2005 alla terza edizione dell’Isola dei Famosi, poi nel 2009 partecipa invece al programma La Fattoria dove arriva in semifinale.

Lory Del Santo e i duri casi di violenza

Per quel che riguarda la vita privata Lory Del Santo ha avuto diversi flirt e vari amori romanzati. Tanti flirt con personaggi famosi, basti pensare alle storie con Gianni Agnelli, George Harrison e Roberto Mancini. Nel 1985 vive una lunga relazione con Eric Clapton, famoso chitarrista con il quale vive una relazione nonostante fosse già sposato. I due avranno un figlio, Conor Loren, morto a soli 5 anni dopo una caduta da un grattacielo.

Nel 1991 Lory Del Santo ha un figlio dall’imprenditore Silvio Sardi, Devin. Lory avrà anche un altro figlio, Devin (non si conosce nome padre) e questi morirà suicida probabilmente a causa di disturbi dissociativi e schizofrenia. Negli anni Lory Del Santo ha avuto storie con vari personaggi famosi, vedi anche quella con il tennista Richard Krajicek. Nel corso della sua vita Lory ha vissuto sempre tristi storie relativi a violenza.

A 11 anni un compagno di classe si strusciò verso di lei, tre anni dopo fu addirittura un ‘amico di famiglia’ a provare ad abusare di lei e Lory ha raccontato: “Sali’ nella mia camera e venne sul mio letto, iniziò a toccarmi, poi però andò via”. La donna ha però chiarito: “A me è successo due volte di essere vittima di violenza, non con persone famose”. Lory era una donna e ha raccontato: “In una serata mi presentarono un uomo e questo mi invitò, li si consumo una violenza. Mi ha picchiato, abusato e mi ha fatto fare il bagno con i petali di rose, quell’uomo era un pazzo”.