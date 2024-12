Lory Del Santo è cresciuta in una famiglia con tante difficoltà, economiche e non. La showgirl è stata cresciuta esclusivamente dalla mamma, Clorinda: il papà Antonio è morto infatti quando lei era ancora una bambina, per via di un incidente stradale. Il rapporto con la mamma, invece, non è mai stato dei migliori: la donna, come ha raccontato la showgirl, non ha mai avuto parole o gesti d’affetto nei confronti della figlia, che dunque ha sofferto molto nel corso dell’infanzia per via dell’assenza di qualcuno che le dimostrasse il suo bene.

A Domenica In, Lory Del Santo ha parlato proprio di questa infanzia fatta di privazioni e dolori, lontana da quella che invece ha dato poi più avanti ai suoi adorati figli: “Io non ho mai avuto una bambola. A Natale mi regalava un mandarino. Il punto è questo se tu cresci accettando la realtà perché una persona non può darti di più” ha spiegato. In realtà la mamma aveva un carattere spigoloso per via delle tante sofferenze provate e del fatto che avesse dovuto rimboccarsi le maniche e andare a lavorare, lasciando a casa le due figlie piccole.

Lory Del Santo, chi erano i genitori: la morte del papà e il difficile carattere della mamma

Lory Del Santo, parlando dei suoi genitori e della difficile infanzia avuta, ha spiegato che la mamma Clorinda, con la quale è cresciuta, non ha mai avuto gesti d’amore nei suoi confronti, anzi, quando faceva qualcosa di sbagliato la puniva pesantemente. “Mamma non mi credeva mai anzi se io dicevo la verità mi picchiava quindi ho pensato che un modo giusto per vivere in pace fosse nascondersi” ha rivelato Lory.

Lory Del Santo perse il papà Antonio quando aveva appena 3 anni e lui solamente 29: morì in un incidente stradale. Così Clorinda, la madre, rimase sola con lei e un’altra bambina da crescere. La famiglia non aveva mai avuto, anche prima della morte del papà di Lory Del Santo, grosse disponibilità economiche. A causa delle condizioni sanitarie della casa, Lory si ammalò di polmonite da piccolissima. Un’infanzia non semplice, dunque, per la showgirl.

