Lory Del Santo e la gaffe sul profilo Instagram/ “Improvvisamente ero bombardata”

Lory Del Santo e il pasticcio social: “Non capivo cos’era successo“

Lory Del Santo è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione dell’Isola dei Famosi e ha fatto spesso parlare di sé. Non solo per la sua storia d’amore con Marco Cucolo, che sta attraversando ora una fase di crisi dopo le ultime tensioni e gli atteggiamenti di lui a suo dire ingiustificabili. Ma anche perché l’attrice è stata travolta da un’ondata social in seguito ai commenti, la maggior parte auto-celebrativi, comparsi sul proprio profilo Instagram. Un errore commesso da una sua amica che, in sua assenza, ha preso in mano la gestione dei suoi social combinando il disastro.

Lory Del Santo, malore nel locale di Briatore/ “Crampi, sudore, vomito: ho paura di…”

La stessa Lory Del Santo non si è capacitata di quanto accaduto quando, una volta uscita dal reality, si è ritrovata al centro di questa tempesta mediatica. “Io non capivo cos’era successo. Improvvisamente ero bombardata, mi dicevano ‘Sei dappertutto’. Io dicevo: ‘Devo capire, è un fenomeno inusuale’” confessa ancora incredula l’attrice in un’intervista a Casa Chi, sul profilo Instagram del magazine diretto da Alfonso Signorini.

Lory Del Santo "sola in casa per 2 settimane"/ Retroscena su Cucolo prima dell'Isola

Lory Del Santo perdona la sua amica: “Non posso denigrarla, perché…“

Lory Del Santo, sempre a Casa Chi, spiega di non aver dato in gestione ad altri il suo account, sebbene l’intenzione della sua amica sia stata benevola e non intendeva in alcun modo crearle questo disagio: “Lei non doveva fare niente, io non le ho detto: ‘Gestisci il mio account’. Lei ha detto: ‘Questa torna, faccio un post, tanto lo vede solo lei. Vede un post nuovo e con messaggi belli che io ho copiato’. Una bufera. Non posso neanche denigrarla, perché ha detto: ‘Scusa, ma io pensavo di fare bene’. Può inventare dei messaggi una così? No“.

Lory Del Santo accusa Luca Daffrè "ha fatto cose ignobili"/ Duro affondo dopo l'Isola

Oltre a messaggi auto-celebrativi della persona, sul profilo Instagram di Lory Del Santo è comparso anche un duro commento contro gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. In studio all’Isola dei Famosi, nella scorsa puntata, l’ex naufraga ha chiesto scusa a tutti confermando ulteriormente l’assoluta non intenzionalità di quanto accaduto: “Ha sbagliato, ma è in buona fede, lei credeva che copiando copiasse tutto, anche il nome“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)













© RIPRODUZIONE RISERVATA