Lory Del Santo, malore nel locale di Briatore/ “Crampi, sudore, vomito: ho paura di…”

Lory Del Santo ed il malore nel locale di Flavio Briatore: cosa è successo?

Piccola disavventura per Lory Del Santo, reduce di recente dall’Isola dei Famosi 2022. La regista si sarebbe sentita male al Crazy Pizza, locale di Flavio Briatore, dove si sarebbe recata ieri sera insieme ad una coppia di amici. Il tutto lo ha raccontato a Biccy.it: “Al Crazy Pizza i bagni sono al piano di sotto, ho sceso le scale e mi sono subito sentita male. C’era qualcosa che non andava, avevo dei fortissimi crampi allo stomaco e sudavo. Sudavo così tanto che ero tutta bagnata, come se fossi uscita dall’acqua”, ha svelato. Per questo la showgirl è stata raggiunta dai suoi amici: “volevano chiamare l’ambulanza, ma per fortuna dopo aver un po’ vomitato mi sono sentita meglio”.

Ma cosa avrebbe causato il malore di Lory Del Santo? L’ex naufrago ha prontamente smentito che possa essersi trattato di una indigestione ed anzi, si sarebbe dilungata in apprezzamenti sull’ottimo cibo del locale. La Del Santo avrebbe mangiato “mangiato una pizza prosciutto e funghi ed un’altra fetta di pizza tipo calzone”. Nella medesima serata, ha svelato, avrebbe anche bevuto due bicchieri di vino: “Tutto molto buono. Non pensavo però che una pizza potesse farmi stare così male, non ero più abituata a mangiare così tanto. Ora sono terrificata all’idea di mangiare di nuovo perché non voglio stare così male. Dovrò mangiare poco ed evitare l’alcool”, ha commentato.

Momenti di imbarazzo per Lory Del Santo, come sta

Lory Del Santo ha raccontato a Biccy.it la spiacevole serata dopo l’esperienza al reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, vissuta nel noto locale di Flavio Briatore, motivo anche di imbarazzo, come raccontato dall’ex naufraga: “Ho letteralmente monopolizzato il bagno per mezzora, alcune signore bussavano che volevano entrare. E’ stato molto imbarazzante, ma stavo troppo male. La notte ho dormito col piumone invernale e solo ora mi sono un po’ ripresa”.

Il malore avuto dalla Del Santo potrebbe dipendere dalle conseguenze del post Isola dei Famosi, dal momento che in Honduras, come è ampiamente risaputo, la quantità di cibo quotidiana è molto ridotta. Tuttavia Lory ha smentito di essere stata così male anche dopo la sua prima esperienza nel 2005, quando partecipò e vinse l’edizione dell’Isola: “No, non sono stata male in quell’occasione”, ha riferito, replicando al portale di gossip.

