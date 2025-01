Nata in provincia di Verona nel 1958, Lory Del Santo non ha avuto un’infanzia semplice: la showgirl, che poi sarebbe diventata molto famosa e amata dal pubblico negli anni a seguire, è cresciuta in una casa fatiscente dove viveva la sua famiglia tutt’altro che benestante. Dopo la nascita, Lory si è ammalata di polmonite e a tre anni ha perso il papà in un incidente stradale: la mamma si è dunque ritrovata a crescere lei e la sorella Paola da sola, a soli venticinque anni, in una situazione economica tutt’altro che semplice. Da adolescente, la bellissima Lory, si è appassionata al mondo dello spettacolo e ha esordito a soli 16 anni come valletta al Festivalbar 1975.

Asia Argento, chi è la mamma di Anna Lou: "Problemi con l'alcol? Ne sono uscita"/ "Chiuso con le droghe"

Cinque anni dopo ha preso parte al primo concorso di bellezza, Miss Universo, sfoggiando tutta la sua sensualità. Da quel momento è arrivato anche il cinema con tanti film con Lory protagonista, spesso in commedie sexy. A poco più di vent’anni, Lory aveva già preso parte a più di venti pellicole cinematografiche, ottenendo un ottimo riscontro anche tra il pubblico grazie alla sua bellezza. È stata, a seguire, spesso anche protagonista delle copertine, come Cosmopolitan e Playboy, ma non sono mancati neppure i programmi televisivi e i tour in teatro. Negli anni 2000, Lory Del Santo ha proseguito la sua carriera tra cinema e tv, partecipando anche a tanti programmi e reality show come ad esempio L’Isola dei Famosi e La Fattoria.

Helena Prestes non si fida di Zeudi Di Palma al Grande Fratello/ Gelosa di Javier dopo che lei...

Lory Del Santo, chi è: “Vengo da una famiglia molto povera”

Lory Del Santo ha vissuto una vita non semplice. L’infanzia l’ha vista crescere in una famiglia povera e senza il papà, morto in un incidente stradale, mentre nell’età adulta ha perso tre figli, uno appena nato e gli altri due tragicamente: Conor e Loren. Parlando delle sue origini, l’attrice ha raccontato qualche tempo fa: “Io vengo da una famiglia molto povera, talmente povera che in casa non c’erano le finestre. L’unico posto un po’ caldo era la stalla, perché gli animali creano calore e per questo mia madre mi ha dato alla luce lì“.