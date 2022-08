Lotito, ancora scherzi: “La Roma compra tutti, noi?”/ Video: presidente reagisce male

Proseguono gli scherzi telefonici al presidente della Lazio Claudio Lotito, che ormai da settimane è costretto a rispondere alle telefonate dei tifosi biancocelesti e non solamente, a tema mercato. Infatti, dopo i grandi acquisti messi a segno dalla Roma nel mercato estivo, ecco che i supporter sono scatenati, da entrambe le sponde del Tevere. Il mercato giallorosso, infatti, procede spedito mentre quello dell’Aquila non sta facendo scintille: al momento i nomi più altisonanti sono quelli di Romagnoli e Vecino. Situazione che ha provocato qualche rabbia di troppo tra i tifosi, che da inizio estate hanno preso di mira il presidente con scherzi telefonici. Lazio, Lotito truffato nell'affare de Vrij/ "Hacker ha sottratto 2 milioni di euro"

L’ultimo, è arrivato proprio ieri. “Non m’attaccà perché te devo fa un discorso. Tu me devi di co sta squadra do ca**o volevo arriva” dice un ragazzo. “Ma chi è che parla, scusi?” chiede il presidente. “Tu me devi di co sta squadra do voi arrivà. La Roma compra Wijnaldum, Dybala. La Roma compra tutti”. Lotito, intanto, non la prende bene e risponde per le rime, insultando l’autore dello scherzo telefonico: “Tu sorella compra. Stron*o. “, e altri insulti ai danni del giovane.

Il mercato della Roma scatena gli scherzi

Questo non è di certo l’ultimo scherzo arrivato ai danni di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio è ormai da settimane bersagliato da scherzi e chiamate anonime dopo che la Roma ha messo su una squadra che si preannuncia competitiva ai massimi livelli in Italia e non soltanto. Mentre infatti i Friedkin si danno da fare ingaggiando Dybala e Wijnaldum, la Lazio non sta rispettando le aspettative dei tifosi, che sono infuriati e delusi e che non perdono occasione per schierarsi contro il presidente.

Oltre a non aver messo a segno grandi colpi, la Lazio dovrebbe presto muoversi anche in uscita, vendendo Luis Alberto e Acerbi. Sarri, al Corriere dello Sport, ha confermato: “Luis Alberto per il secondo anno di seguito ha espresso la volontà di finire la carriera in Spagna. Più che in Spagna in generale, proprio a Siviglia. Non so dirti se l’avrò ancora a inizio settembre. Ragazzo intelligente, gran bel giocatore e carattere, se vuoi, particolare.” Stessa sorte anche per Acerbi: “A fine stagione ha espresso il desiderio di cambiare aria e la società cercherà di accontentarlo, per questo sono stati fatti altri programmi.”

